Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας: Είχε συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Παιδείας

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας με πρόδρο τον Χρήστο Τσόγκα, συναντήθηκε πριν λίγες μέρς με την Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Πάτρας, Κατερίνα Σίμου και συζήτησε διάφορα θέματα που αφορούν στις σχολικές υποδομές, επικεντρώθηκε όμως στο πεδίο της κατάργησης της σχολικής επιτροπής.

Η επέκταση της κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών και στους μεγάλους Δήμους είναι βέβαιο ότι θα επιτείνει την τραγική κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει οι σχολικές μονάδες ως προς τη στήριξη και χρηματοδότηση. Η εμπειρία από την εφαρμογή του μέτρου τα δύο προηγούμενα χρόνια είναι αποκαλυπτική. Κρίθηκε εκ του αποτελέσματος ότι η κατάργηση, σε συνδυασμό με τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες των Δήμων ,την υποχρηματοδότησή τους δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα, ακόμα και για αναλώσιμα στα σχολεία.

Το σχέδιο μετάβασης απαιτεί ενότητα ευθύνης και συνεργασίας Δημοτικής Αρχής και εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και αγωνιστικής κατάθεσης απέναντι στην πολιτική εμπορευματοποίησης της Παιδείας και κατηγοριοποίησης των σχολείων.

Επίσης επαναφέραμε, αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας, το ζήτημα της στέγασης των νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών λόγω του αυξημένου κόστους των ενοικίων και εξετάσαμε τη δυνατότητα εργαλείων που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Δήμος Πατρέων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την προσωρινή αντιμετώπισή του.

Είναι κεντρική και αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό τους και όχι να χρησιμοποιούνται επικοινωνιακές τακτικές για σοβαρά προβλήματα και να γίνεται μετάθεση ευθυνών στην τοπική αυτοδιοίκηση που δυστυχώς δεν έχει ούτε τις υποδομές ούτε τα χρηματοδοτικά μέσα να τις υποστηρίξει.

Η υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου είναι υπόθεση όλων μας.