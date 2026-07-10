Βιασμός 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας: Ελεύθεροι οι δύο αστυνομικοί- Οι ποινές

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση που αφορά την καταγγελία βιασμού 19χρονης στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, καθώς το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών ανακοίνωσε την απόφασή του.

Το δικαστήριο επέβαλε στους δύο αστυνομικούς ποινές φυλάκισης 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών, αντίστοιχα, ενώ αποφάσισε η έφεσή τους να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με συνέπεια να παραμείνουν ελεύθεροι έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Παράλληλα, το δικαστήριο αναγνώρισε και στους δύο το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Νωρίτερα, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών είχε κρίνει, κατά πλειοψηφία, ένοχους τους δύο κατηγορούμενους για βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση, μεταβάλλοντας την αρχική κατηγορία του ομαδικού βιασμού.

Επιπλέον, ο ένας από τους δύο αστυνομικούς καταδικάστηκε ομόφωνα και για το αδίκημα της παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς, σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου, είχε καταγράψει τις επίδικες πράξεις με κάμερα που έφερε τοποθετημένη σε τσαντάκι.

Αντίθετα, ο τρίτος αστυνομικός, ο οποίος είχε παραπεμφθεί να δικαστεί με την κατηγορία της συνέργειας σε βιασμό, κρίθηκε αθώος κατά πλειοψηφία.