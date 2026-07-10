Τσίπρας στο συνέδριο του Economist: «Εθνική ήττα» τα F-35 στην Τουρκία

Σφοδρή κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist. Εστίασε ιδιαίτερα στις εξελίξεις που αφορούν το ενδεχόμενο προμήθειας μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εγκατέλειψε τη στρατηγική της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής.

Παράλληλα, προανήγγειλε την παρουσίαση του σχεδίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και απάντησε σε ερωτήματα για την οικονομία και το πολιτικό σκηνικό.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι οι εξελίξεις γύρω από τα F-35 στην Τουρκία επιβεβαιώνουν τις προηγούμενες επισημάνσεις του, σημειώνοντας ότι «δικαιώνεται αυτή η κριτική που άσκησα». Εκτίμησε ακόμη ότι «βλέπουμε μια νέα ισορροπία δυνάμεων. Τις ΗΠΑ να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον ειρηνικό και να μεταβιβάζουν το βάρος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στην Ευρώπη». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «η Ευρώπη δεν χαράσσει μια διπλωματική στρατηγική» και πως «βλέπουμε μια Ευρώπη και ηγέτες που δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων».

Για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ανέφερε ότι «οι τελευταίες εξελίξεις γεννούν ανησυχίες», εκφράζοντας την «έντονη διαφωνία μου με την στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκης που άφησε το δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής για να οδηγηθεί στο δόγμα της λευκής επιταγής». Αναφερόμενος τόσο στους τουρκικούς εξοπλισμούς όσο και στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, δήλωσε ότι «η εθνική μας ασφάλεια βρίσκεται σε κίνδυνο». Υποστήριξε επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε τη στάση του στις διεθνείς εξελίξεις ώστε να πραγματοποιήσει ομιλία στο Αμερικανικό Κογκρέσο, με στόχο, όπως είπε, την ενίσχυση της διεθνούς του εικόνας. Παράλληλα σημείωσε πως «η διαφορά μας είναι ότι εγώ πάντα διαπραγματεύτηκα για τα εθνικά μας συμφέροντα και όχι για προσωπικό όφελος». Για το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 χαρακτήρισε την εξέλιξη «εθνική ήττα».

Ερωτηθείς αν θα συναντούσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, απάντησε ότι «όχι γιατί αυτή την στιγμή η Ρωσία είναι μια δύναμη που ακολουθεί μια πολιτική εναντίον του διεθνούς δικαίου». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «θα άφηνα διαδρόμους ανοιχτούς για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης» και ότι «δεν θα άφηνα την Ελλάδα στον σκληρό πυρήνα της αντι-ρωσικής υστερίας».

Αναφερόμενος στην πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, δήλωσε ότι «αποτελεί συλλογική ντροπή για την ελληνική πολιτεία ότι δεν έχουμε βρεί ένα αδιάβλητο σύστημα αλλά πιο ανθρώπινο να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές». Όπως είπε, «έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα, ένας σχέδιο για την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων», το οποίο προβλέπει «ένα σύστημα που θα δίνει ελεύθερης εισαγωγής για τα 2/3 των σχολών». Υποστήριξε ακόμη ότι «το λύκειο έχει γίνει ένας εξεταστικός προθάλαμο των ΑΕΙ», με αποτέλεσμα οι οικογένειες να «δαπανούν πάνω από 600 εκατομμύρια τον χρόνο σε φροντιστήρια. Αυτή η στρέβλωση πρέπει να σταματήσει». Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο σύστημα «θα απαλλάσσει τους νέους ανθρώπους από αυτό το μεγάλο άγχος», διευκρινίζοντας πως «πάντοτε θα υπάρχει η ανάγκη κανείς να μοχθήσει. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα χωρίς προσπάθεια. Αλλά αυτός ο ανταγωνισμός σε 3 μονάχα ώρες είναι κάτι σκληρό που πρέπει να σταματήσει. Σε όλες τις άλλες εκδοχές εισαγωγής δεν υπάρχει αυτή η βαρβαρότητα».

Στο πεδίο της οικονομίας, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι «πρέπει να υπάρχει μια άλλη ισορροπία, δικαιότερη, στο φορολογικό σύστημα. Το λέει ο ΟΟΣΑ, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, έχουμε κατά 25% βαρύτερη φορολογία στη μισθωτή εργασία, απ’ ό,τι στο συσσωρευμένο πλούτο. Και αυτό θέλει μια ισορροπία». Για τους μισθούς ανέφερε ότι οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό ακολούθησαν τις ανατιμήσεις, με αποτέλεσμα να μειωθεί η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, ενώ σημείωσε ότι υποχώρησε και ο μέσος μισθός. Αναφερόμενος στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, υποστήριξε ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια οικονομία που θα βασίζεται στο real estate και την κατανάλωση, αλλά να είναι μια χώρα που θα παράγει».

Σχετικά με την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι «το κόστος είναι γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Θα το χρηματοδοτήσουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχει αυτό το περιθώριο». Συμπλήρωσε ότι «κάθε πρόταση που ακούτε από εμάς θα βρίσκεται εντός των υφιστάμενων οικονομικών πλαισίων», επισημαίνοντας πως «θα είναι στοχευμένη κοινωνικά αλλά και κοστολογήμενη».

Αναφορικά με το πολιτικό σκηνικό μετά τις εκλογές, δήλωσε ότι εφόσον η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αναδειχθεί πρώτη δύναμη, θα επιδιώξει τον σχηματισμό κυβέρνησης «στην βάση του προγράμματός μας». Πρόσθεσε ότι «αν αυτό δεν συμβεί θα πάμε σε δέυτερες εκλογές. Είναι ανάγκη κοινωνική να πάμε σε αλλαγή πολιτικής».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην ίδρυση και την προοπτική της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «να αποκτήσει μια δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει την διακυβέρνηση του τόπου από την Νέα Δημοκρατία "στα ίσα"». Όπως είπε, «ο λόγος της γέννησής μας ήταν να υπερβούμε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο δεν μπορούσε να παίξει τον ρόλο του» και «να αποτελέσουμε ένα σημείο τομής 3 διακριτών πολιτικών ρευμάτων: Της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας». Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα στην οποία θα ενταχθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.