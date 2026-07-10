Πάτρα: Η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης και ο αποκλεισμός της «Εμπορικής Ανανέωσης»

Η σημερινή επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας είναι θεσμικά σημαντική, αναφέρει ανακοίνωση της παράταξης Εμπορική Ανανέωση.

Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει η ανακοίνωση, η παράταξη Εμπορική Ανανέωση, παρά τις ξεκάθαρες θέσεις και παρεμβάσεις της για τα προβλήματα της αγοράς, δεν εκλήθη στη συνάντηση.

Σε μια δημοκρατία, ο αποκλεισμός δεν έχει θέση.

Η φωνή της αγοράς και όσων τη στηρίζουν καθημερινά πρέπει να ακούγεται παντού, ειδικά όταν παρίσταται κυβερνητικός παράγοντας.