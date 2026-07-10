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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Πάτρα: Η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης και ο αποκλεισμός της «Εμπορικής Ανανέωσης»

Πάτρα: Η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσ...

Η παράταξη Εμπορική Ανανέωση, παρά τις ξεκάθαρες θέσεις και παρεμβάσεις της για τα προβλήματα της αγοράς, δεν εκλήθη στη συνάντηση, αναφέρει σχετική ανακοίνωση

Η σημερινή επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας είναι θεσμικά σημαντική, αναφέρει ανακοίνωση της παράταξης Εμπορική Ανανέωση.

Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει η ανακοίνωση, η παράταξη Εμπορική Ανανέωση, παρά τις ξεκάθαρες θέσεις και παρεμβάσεις της για τα προβλήματα της αγοράς, δεν εκλήθη στη συνάντηση.

Σε μια δημοκρατία, ο αποκλεισμός δεν έχει θέση.

Η φωνή της αγοράς και όσων τη στηρίζουν καθημερινά πρέπει να ακούγεται παντού, ειδικά όταν παρίσταται κυβερνητικός παράγοντας.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας Εμπορική Ανανέωση Ιωάννης Μπούγας
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