Πάτρα: Η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης και ο αποκλεισμός της «Εμπορικής Ανανέωσης»

Η παράταξη Εμπορική Ανανέωση, παρά τις ξεκάθαρες θέσεις και παρεμβάσεις της για τα προβλήματα της αγοράς, δεν εκλήθη στη συνάντηση, αναφέρει σχετική ανακοίνωση
Η σημερινή επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας είναι θεσμικά σημαντική, αναφέρει ανακοίνωση της παράταξης Εμπορική Ανανέωση.
Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει η ανακοίνωση, η παράταξη Εμπορική Ανανέωση, παρά τις ξεκάθαρες θέσεις και παρεμβάσεις της για τα προβλήματα της αγοράς, δεν εκλήθη στη συνάντηση.
Σε μια δημοκρατία, ο αποκλεισμός δεν έχει θέση.
Η φωνή της αγοράς και όσων τη στηρίζουν καθημερινά πρέπει να ακούγεται παντού, ειδικά όταν παρίσταται κυβερνητικός παράγοντας.
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