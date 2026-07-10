Η Κερύνεια Αιγιαλείας υποδέχθηκε την Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 στην Τοπική Κοινότητα Κερύνειας η υποδοχή της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού, στο πλαίσιο του οδοιπορικού μοτοσικλετιστών για τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων από τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Αιγιαλείας και την Τοπική Κοινότητα Κερύνειας.

Στην αποστολή συμμετείχαν η μητέρα του Τάσου Ισαάκ, Τασούλα Ισαάκ, η κόρη του Αναστασία, καθώς και μέλη των οικογενειών των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, μεταφέροντας το μήνυμα της ιστορικής μνήμης, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας.

Τον Δήμαρχο Αιγιαλείας εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων και Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού Μαρία Αγγελοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς της Κερύνειας Αιγιαλείας με την αδελφή Κερύνεια της Κύπρου και στη σημασία διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κερύνειας Γεώργιος Δροσόπουλος υπογράμμισε τη διαχρονική στήριξη της κοινότητας σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την ιστορική αλήθεια της κυπριακής τραγωδίας και τον συμβολισμό της αδελφοποίησης με την κατεχόμενη Κερύνεια.

Στην τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι των τοπικών συλλόγων Κερύνειας, των γυναικών Κερύνειας και Άνω Κερύνειας, καθώς και του Τμήματος Ασφαλείας Αιγίου. Ακούστηκαν τραγούδια αφιερωμένα στην Κύπρο, έγιναν αναφορές στα γεγονότα του Αυγούστου 1996 και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης, επιβεβαιώνοντας ότι η θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού παραμένει διαχρονικό σύμβολο μνήμης, ελευθερίας και δικαιοσύνης.