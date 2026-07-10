«Αμφιβολία, αγανάκτηση και οργή»- Η Επιτροπή Διακοπτού-Καλαβρύτων για τις καθυστερήσεις στον Οδοντωτό

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Διακοπτού – Καλαβρύτων εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης έως το τέλος Ιουλίου, με στόχο την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου εντός Αυγούστου.

Παρότι χαρακτηρίζει θετική την ύπαρξη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος μετά από τέσσερις μήνες αβεβαιότητας, η Επιτροπή τονίζει ότι παραμένει σε επιφυλακή έως ότου οι εξαγγελίες μετουσιωθούν σε πράξεις, ζητώντας την πλήρη και χωρίς περικοπές επαναλειτουργία της γραμμής, καθώς και την προώθηση των απαραίτητων γεωτεχνικών έργων.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Οι πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν σχετικά με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης έως το τέλος Ιουλίου και τον στόχο επαναλειτουργίας του Οδοντωτού μέσα στον Αύγουστο αποτελούν θετική εξέλιξη, εφόσον αυτή τη φορά συνοδευτούν από πράξεις και όχι από νέες υποσχέσεις. Για πρώτη φορά μετά από τέσσερις μήνες αβεβαιότητας τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Μέχρι όμως να δούμε τον Οδοντωτό να επιστρέφει στις ράγες, παραμένουμε σε απόλυτη εγρήγορση. Οι μέχρι σήμερα χειρισμοί των αρμοδίων, οι συνεχείς καθυστερήσεις και οι δεσμεύσεις που διαψεύστηκαν στην πράξη, δεν μας επιτρέπουν καμία αισιοδοξία.

Μας γεμίζουν μόνο αμφιβολία, αγανάκτηση και οργή.

Απαιτούμε την άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού με το σύνολο των προβλεπόμενων τακτικών δρομολογίων, χωρίς καμία περικοπή ή υποβάθμιση των υπηρεσιών. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσουν οι αναγκαίες μελέτες και τα μόνιμα γεωτεχνικά έργα, καθώς αυτή είναι η μόνη στρατηγικά ορθή επιλογή, σύμφωνα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές για την ανθεκτικότητα των υποδομών.

Για τις τοπικές κοινωνίες το θέμα δεν έχει λήξει. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση ούτε έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση επαναλειτουργίας. Θα παρακολουθούμε καθημερινά κάθε εξέλιξη και, αν υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση ή υπαναχώρηση, θα απαντήσουμε άμεσα με δυναμικές κινητοποιήσεις, απαιτώντας την τήρηση των δεσμεύσεων και την πολιτική λογοδοσία όλων όσοι ευθύνονται για την πολύμηνη απαξίωση του ιστορικού Οδοντωτού.

Η υπομονή των κατοίκων της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων εξαντλήθηκε. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ούτε άλλες δικαιολογίες"