Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας στον Μητροπολίτη Πατρών

Στο πλαίσιο της επισκέψεώς του στην Πάτρα, την Παρασκευὴ 10.7.2026, για θέματα της αρμοδιότητός του ο Υφυπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγας, είχε συνάντηση με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ. κ. Χρυσόστομο, στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών στην οδό Βότση.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών ἐδέχθη μὲ ἀγάπη καὶ χαρὰ τὸν κ. Ὑφυπουργὸ μὲ τὸν ὁποῖον συνεζήτησαν θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν Πάτρα καὶ γενικώτερα στὴν Πατρίδα μας.

Ἡ συζήτηση εἶχε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καὶ διήρκησε ἀρκετὴ ὥρα. Στὸν κ. Ιωάννη Μπούγα ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών προσέφερε ἱερὰν εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, μὲ θερμὲς εὐχὲς γιὰ ἐπιτυχία στὸ ἔργο του.

*Ο Ιωάννης Δ. Μπούγας είναι δικηγόρος και πολιτικός. Από το 2019 εκλέγεται Βουλευτής Φωκίδας με τη Νέα Δημοκρατία.