Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας στον Μητροπολίτη Πατρών

Στον κ. Μπούγα ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος προσέφερε ιερὰ εικόνα του Αποστόλου Ανδρέου, με θερμὲς ευχὲς για επιτυχία στο έργο του
Στο πλαίσιο της επισκέψεώς του στην Πάτρα, την Παρασκευὴ 10.7.2026, για θέματα της αρμοδιότητός του ο Υφυπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγας, είχε συνάντηση με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ. κ. Χρυσόστομο, στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών στην οδό Βότση.
Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών ἐδέχθη μὲ ἀγάπη καὶ χαρὰ τὸν κ. Ὑφυπουργὸ μὲ τὸν ὁποῖον συνεζήτησαν θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν Πάτρα καὶ γενικώτερα στὴν Πατρίδα μας.
Ἡ συζήτηση εἶχε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καὶ διήρκησε ἀρκετὴ ὥρα. Στὸν κ. Ιωάννη Μπούγα ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών προσέφερε ἱερὰν εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, μὲ θερμὲς εὐχὲς γιὰ ἐπιτυχία στὸ ἔργο του.
*Ο Ιωάννης Δ. Μπούγας είναι δικηγόρος και πολιτικός. Από το 2019 εκλέγεται Βουλευτής Φωκίδας με τη Νέα Δημοκρατία.
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