Έκτακτη προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: Ποιος είναι ο πιλότος Γιώργος Χατζόπουλος

Ο διοικητής της 335 Μοίρας «Τίγρης», ενήργησε υποδειγματικά, όπως επισημαίνουν συνάδελφοί του πιλότοι
Με επιτυχία ολοκλήρωσε αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας ο πιλότος Γιώργος Χατζόπουλος, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έπειτα από βλάβη που παρουσίασε ο κινητήρας του αεροσκάφους.
Ο μοίραρχος της 335 Μοίρας, σε πρόσφατες δηλώσεις του με αφορμή ΝΑΤΟϊκή άσκηση, αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται για τον ίδιο πιλότο που προσγείωσε το F-16 στη Ζάκυνθο και ο οποίος φαίνεται σε σχετικά πλάνα να επιχειρεί να επιστρέψει κοντά στο φλεγόμενο αεροσκάφος, προφανώς με στόχο να διασώσει ό,τι ήταν εφικτό. Σε βίντεο από το περιστατικό διακρίνεται να τον συγκρατεί μέλος της πυροσβεστικής δύναμης του αεροδρομίου, καθώς το μαχητικό πίσω τους καιγόταν.
Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο, στο πλαίσιο άσκησης, όταν εκδηλώθηκε η βλάβη. Ο πιλότος έλαβε αμέσως εντολή να απορρίψει τα καύσιμα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το πλησιέστερο αεροδρόμιο από τον Άραξο, αυτό της Ζακύνθου, όπου και προσγειώθηκε.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρόβλημα που παρουσίασε το αεροσκάφος δεν επέτρεπε το άνοιγμα των τροχών προσγείωσης. Παρά το γεγονός ότι ο διάδρομος είχε καλυφθεί προληπτικά με αφρό, το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την προσγείωση.
Ο πιλότος, όπως φαίνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο από το σημείο, κατάφερε να απεγκλωβιστεί έγκαιρα πριν το αεροσκάφος καλυφθεί πλήρως από τις φλόγες, και βρίσκεται καλά στην υγεία του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις του αεροδρομίου για την κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αεροσκάφος κρίνεται επισκευάσιμο.
Ποιος είναι ο Γιώργος Χατζόπουλος
Ο Γεώργιος Χατζόπουλος, διοικητής της 335 Μοίρας «Τίγρης», ενήργησε υποδειγματικά, όπως επισημαίνουν συνάδελφοί του πιλότοι. Σημειώνουν, μάλιστα, ότι ακόμη και αν υπήρχε δυνατότητα να κατέβουν οι τροχοί, μια τέτοια ενέργεια θα επηρέαζε την ταχύτητα, αλλά πιθανότατα και την ευστάθεια και την ασφάλεια του αεροσκάφους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα μετά το τέλος άσκησης. Ακολούθησε απόρριψη καυσίμων και, σε συνεννόηση με το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, εκτελέστηκε αναγκαστική προσγείωση. Το αεροσκάφος απομακρύνθηκε με γερανό από τον διάδρομο, ενώ ο ιπτάμενος είναι καλά στην υγεία του.
Η ατυχία βρήκε τον μοίραρχο λίγες μόλις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη τελετή παράδοσης – παραλαβής της ιστορικής 335 Μοίρας. Η 335 Μοίρα «Τίγρης» είναι η παλαιότερη Μοίρα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 1941, όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό γερμανική κατοχή, στο αεροδρόμιο Ακίρ της Παλαιστίνης, λίγους μήνες μετά την ολοκληρωτική κατάληψη της χώρας.
Οι πρώτοι πιλότοι της Μοίρας ήταν στελέχη της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας που είχαν μεταβεί στο Ιράκ από το 1940 για να εκπαιδευτούν από τους Βρετανούς, καθώς και πιλότοι που κατέφυγαν στη Μέση Ανατολή μετά την κατάληψη της Ελλάδας, προκειμένου να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι την απελευθέρωση της χώρας.
Τα αεροσκάφη της Μοίρας, βαμμένα με την χαρακτηριστική παραλλαγή «Τίγρης», ξεχωρίζουν μέχρι σήμερα σε διεθνείς διαγωνισμούς και ασκήσεις. Από το 2009 ξεκίνησε μια νέα εποχή τόσο για την 335 Μοίρα όσο και για την Πολεμική Αεροπορία, καθώς σταμάτησε να επιχειρεί με τα A-7E και άρχισε να παραλαμβάνει τα σύγχρονα μαχητικά τέταρτης γενιάς F-16 Block 52 Advanced.
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