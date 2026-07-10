Έκτακτη προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: Ποιος είναι ο πιλότος Γιώργος Χατζόπουλος

Με επιτυχία ολοκλήρωσε αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας ο πιλότος Γιώργος Χατζόπουλος, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έπειτα από βλάβη που παρουσίασε ο κινητήρας του αεροσκάφους.

Ο μοίραρχος της 335 Μοίρας, σε πρόσφατες δηλώσεις του με αφορμή ΝΑΤΟϊκή άσκηση, αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται για τον ίδιο πιλότο που προσγείωσε το F-16 στη Ζάκυνθο και ο οποίος φαίνεται σε σχετικά πλάνα να επιχειρεί να επιστρέψει κοντά στο φλεγόμενο αεροσκάφος, προφανώς με στόχο να διασώσει ό,τι ήταν εφικτό. Σε βίντεο από το περιστατικό διακρίνεται να τον συγκρατεί μέλος της πυροσβεστικής δύναμης του αεροδρομίου, καθώς το μαχητικό πίσω τους καιγόταν.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο, στο πλαίσιο άσκησης, όταν εκδηλώθηκε η βλάβη. Ο πιλότος έλαβε αμέσως εντολή να απορρίψει τα καύσιμα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το πλησιέστερο αεροδρόμιο από τον Άραξο, αυτό της Ζακύνθου, όπου και προσγειώθηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρόβλημα που παρουσίασε το αεροσκάφος δεν επέτρεπε το άνοιγμα των τροχών προσγείωσης. Παρά το γεγονός ότι ο διάδρομος είχε καλυφθεί προληπτικά με αφρό, το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την προσγείωση.

Ο πιλότος, όπως φαίνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο από το σημείο, κατάφερε να απεγκλωβιστεί έγκαιρα πριν το αεροσκάφος καλυφθεί πλήρως από τις φλόγες, και βρίσκεται καλά στην υγεία του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις του αεροδρομίου για την κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αεροσκάφος κρίνεται επισκευάσιμο.