Πάτρα: Με επιτυχία η Γιορτή για την ολοκλήρωση της Α’ κατασκηνωτικής περιόδου

Σε κλίμα χαράς και ικανοποίησης, γιορτάστηκε το βράδυ της Τετάρτης 8-7-2026, παρουσία γονέων και φίλων, η ολοκλήρωση της Α’ κατασκηνωτικής περιόδου της Ημερήσιας Παιδικής Κατασκήνωσης (6ο Θερινό ΚΔΑΠ) του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) στα Ροΐτικα, εκεί που βρισκόταν η «Παλαιά Πατρινή Παιδική Εξοχή».

Τα παιδιά που συμμετείχαν, έδειξαν ότι έζησαν στην κατασκήνωση, μέρες γεμάτες ξενοιασιά, γνώση, παιχνίδι και καλλιτεχνική έκφραση.

Η γιορτή λήξης αποτέλεσε γι’ αυτά, το επιστέγασμα της δημιουργικής πορείας τους με την παρουσίαση ενός πλούσιου προγράμματος, γεμάτο μουσική, χορό, θέατρο και παραδοσιακά παιχνίδια.

Οι μικροί συμμετέχοντες αναβίωσαν με ενθουσιασμό δύο αγαπημένα παιχνίδια, το «Πέτρα – Μολύβι – Ψαλίδι - Χαρτί» και τις «Σκυταλοδρομίες», υπενθυμίζοντας τη διαχρονική αξία της συνεργασίας, της ομαδικότητας και της χαράς του παιχνιδιού.

Ιδιαίτερο ενθουσιασμό προκάλεσαν οι χορευτικές εμφανίσεις των κοριτσιών του ΚΔΑΠ Βραχνεΐκων, που παρουσίασαν σύγχρονες χορογραφίες αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε το μουσικοθεατρικό δρώμενο με τίτλο «Μια βαλίτσα γεμάτη όνειρα», με θέμα το ταξίδι της προσφυγιάς. Μέσα από την κίνηση, τη μουσική και την θεατρική έκφραση, τα παιδιά απέδωσαν με ευαισθησία το βίωμα του ξεριζωμού, την δύναμη της ελπίδας και την αξία της ειρήνης, μεταφέροντας ένα διαχρονικό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Την θεατρική και μουσική επιμέλεια είχε η θεατρολόγος Λαμπρινή Ζαπαντιώτη, τα τραγούδια, την οργάνωση της χορωδίας και της παιδικής ορχήστρας η μουσικός Ράνια Καρακαλπάκη, ενώ τα παιχνίδια συντόνισαν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, Μάγδα Καραγιάννη και Ηλίας Πελεκούδας, όπως επίσης και οι ομαδάρχες που συνέβαλαν με αφοσίωση και δημιουργικότητα στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε η υπεύθυνη της κατασκήνωσης και μουσικός Όλγα Λαμπροπούλου και την φροντίδα του ήχου ο μουσικός των ΚΔΑΠ Γιώργος Μακρίδης.

Χαιρετισμό στην γιορτή απηύθυνε ο Μιχάλης Μπακόπουλος μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ, ενώ παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Ροϊτίκων, Αργύρης Φιλιππόπουλος και Μαρία Ανδρικοπούλου αντίστοιχα, τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ, Ιουλία Συροκώστα και Βικτωρία Αξιώτη, από την δημοτική παράταξη του «Σπιράλ» η Μαρία Γούβη και η Ευαγγελία Βαβαρούτα, η Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Τάνια Κανελλοπούλου, η Προϊσταμένη του Τμήματος των ΚΔΑΠ Κατερίνα Νικολακοπούλου και πλήθος γονιών και φίλων της κατασκήνωσης.

Μέλος των Εθελοντών Σαμαρειτών του Ε.Ε. Σταυρού υποστήριξε και αυτή την εκδήλωση του Δήμου.