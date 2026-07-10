Η παράσταση «Sexy Laundry» στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας

H ερωτική ζωή του σύγχρονου ζευγαριού, θα «ξεδιπλωθεί» στις 9.30 το βράδυ της Τρίτης 14 Ιουλίου 2026 στη σκηνή του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου της Πάτρας, με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου να βάζουν… πλυντήριο και να ανακατεύουν συναισθήματα, αγωνίες, νεύρα, γκρίνια, χιούμορ, αγάπη και σεξ στο πρόγραμμα για ευαίσθητα.

Η παράσταση με τίτλο «Sexy Laundry» φιλοξενείται από το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας και μέσα από αυτή βγαίνουν τα συζυγικά τους άπλυτα στη φόρα. Πρόκειται για την ξεκαρδιστική, τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη κωμωδία της Michele Riml, η οποία καταπιάνεται με τα ερωτικά αδιέξοδα των σύγχρονων ζευγαριών και αποτελεί έναν ειλικρινή κωμικό καθρέφτη της ζωής τους.

Τα 25 χρόνια γάμου, τα 3 παιδιά, τα λίγα παχάκια, η ολίγη φαλακρίτσα, η πολλή γκρίνια, η ανασφάλεια, πολλή αγάπη και ολίγον sex, έρχονται στο προσκήνιο με την ιστορία να περιστρέφεται γύρω από ένα παντρεμένο ζευγάρι που αποφασίζει να “ξαναπαντρευτεί” και να αναζωπυρώσει τη σεξουαλική του ζωή.

Όλα εξελίσσονται σε ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου όπου βρίσκονται ο Λάρι και με το εγχειρίδιο “ΣΕΞ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ” ανά χείρας, αμήχανοι προσπαθούν να βρουν τη χαμένη ερωτική επιθυμία και το περασμένο μεγαλείο του πάθους τους.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σκηνοθεσία: Σπύρος Παπαδόπουλος, Μετάφραση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Σκηνικά – Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη, Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας, Μουσική επιμέλεια: Ιάκωβος Δρόσος.

Πρωταγωνιστούν οι: Σπύρος Παπαδόπουλος, Ρένια Λουιζίδου.

Προπώληση εισιτηρίων: more. com

Βιβλιοπωλείο «ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ» (Κορίνθου 274, Πάτρα, τηλ. 2610.273.287), Βιβλιοπωλείο «DISCOVER» (Πεζόδρομος Βούρβαχη, Πάτρα), JOE RECORDS (Καραϊσκάκη 134, Τηλέφωνο: 261 062 0673).

Γενική είσοδος 23.00€, ΑΜΕΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ 20.00€.