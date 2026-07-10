Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: Ο υπουργός Πολιτισμού χαρακτήρισε την Αγία Σοφία «σύμβολο της Άλωσης»

Νέες αντιδράσεις προκαλεί από την Τουρκία η ανάρτηση του υπουργού Πολιτισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι για την Αγία Σοφία, με αφορμή τη συμπλήρωση έξι χρόνων από την επαναλειτουργία της ως τζαμί.

Ο Τούρκος υπουργός χαρακτήρισε την ημέρα «ιστορική» και έκανε λόγο για μια σημαντική επέτειο.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Πολιτισμού της Τουρκίας αναφέρθηκε στην Αγία Σοφία ως «σύμβολο της Άλωσης», ενώ υποστήριξε ότι το μνημείο αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά του Πορθητή Σουλτάνου Μωάμεθ. Παράλληλα, ευχαρίστησε δημόσια τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την απόφαση να μετατραπεί ξανά σε τζαμί.

Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι ανέφερε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στο μνημείο, τις οποίες χαρακτήρισε τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Μαζί με το μήνυμά του δημοσίευσε και φωτογραφία από το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας, όπου εμφανίζεται δίπλα στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Στην Αγία Σοφία, την ανεκτίμητη παρακαταθήκη του Πορθητή Σουλτάνου Μωάμεθ, συνεχίζουμε με μεγάλη ευαισθησία τις πιο εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, ώστε να διαφυλάξουμε αυτή την ιερή κληρονομιά και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην αυθεντική της μορφή. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τον πρόεδρό μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος πρωτοστάτησε στην επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως χώρου λατρείας».

Η ανάρτηση έρχεται έξι χρόνια μετά την απόφαση για την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, μια εξέλιξη που είχε προκαλέσει τότε έντονες αντιδράσεις από την Ελλάδα και τη διεθνή κοινότητα, λόγω της ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας του μνημείου.