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Φωτιά στη Βόνιτσα: Τέσσερα αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού

Φωτιά στη Βόνιτσα: Τέσσερα αεροσκάφη πρα...

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται σπίτια ή άλλες υποδομές

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (10/07/2026) στην Βόνιτσα στην περιοχή Παναγία με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Στη φωτιά στη Βόνιτσα επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα συμμετέχουν και τέσσερα αεροσκάφη πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Μέχρι στιγμής, από την φωτιά δεν απειλούνται σπίτια ή άλλες υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λευκάδας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Βόνιτσα
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