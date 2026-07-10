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ΘΕΑΤΡΟ

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Πάτρα: «Ελλάδα 2 υπό το 0» στο ανοικτό θέατρο Κρήνης

Πάτρα: «Ελλάδα 2 υπό το 0» στο ανοικτό θ...

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, το Σάββατο 11-7-2026 στις 9.30 το βράδυ

Η ενότητα του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας συνεχίζεται στις 9.30 το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου, με τη θεατρική ομάδα «Τρελοί κι’ αδέσποτοι» του εκπολιτιστικού συλλόγου Ιτεών, να παρουσιάζει το θεατρικό έργο «Ελλάδα 2 υπό το 0».

Η σκηνή του θεάτρου της Κρήνης θα μετατραπεί σε «λεωφόρο» της σάτιρας και του γέλιου με τις γλυκόπικρες αλήθειες αυτής της χώρας να ξεδιπλώνονται ανάγλυφα.

Το έργο αποτελεί έναν ζωντανό, καυστικό και ξεκαρδιστικό καθρέφτη της καθημερινότητάς μας, με τα μηνύματα να παραπέμπουν στις τραγελαφικές καταστάσεις που κυριαρχούν και σε μια… υποσχόμενη ανάπτυξη υπό το μηδέν.

Συντελεστές:

·         Κείμενα – Διασκευή Κειμένων: Καραμπούλα Χαρά, Κατσελής Γιώργος, Μπουχάγιερ Έμμυ.

·         Σκηνοθεσία: Καραμπούλα Χαρά

·         Είσοδος: ΔΩΡΕΑΝ

·         Η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά άνω των 12 ετών.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ανοιχτό Θέατρο Κρήνης Χαρά Καραμπούλα Θεατρική Ομάδα Τρελοί κι Αδέσποτοι
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