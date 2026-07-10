«Το παιδί μου το πάτησε»- Ο πόνος του πατέρα της 15χρονης παίκτριας του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ένας ακόμη νέος άνθρωπος έχασε πρόωρα τη ζωή του, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (10.07.2026) στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς έχασε τη ζωή της 15χρονη αθλήτρια του Συλλόγου, η οποία αγωνιζόταν στη δεύτερη ομάδα του γυναικείου ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το δυστύχημα προήλθε από σύγκρουση απορριμματοφόρου οχήματος με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ο πατέρας της ανήλικης και η ίδια.

Το κορίτσι αγωνιζόταν στην ομάδα ΠΑΟΚ Β γυναικών και θεωρούνταν ένα από τα ταλέντα του Συλλόγου, καθώς επρόκειτο να συμμετάσχει φέτος το καλοκαίρι στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας.

Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία του πατέρα της, ο οποίος μίλησε με βαθιά συντριβή στο MEGA: «Μου σκότωσαν το παιδί μου. Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ούτε γρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε. Η μηχανή έχει χτυπηθεί από πίσω που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Έγινε στις έντεκα και τέταρτο το πρωί».

Οι αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ευθύνες.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ προχώρησε σε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη του Συλλόγου για τον θάνατο της νεαρής αθλήτριας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία.

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».