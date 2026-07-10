«Λιποθυμούσε ξανά και ξανά»- Η μαρτυρία-σοκ της συζύγου για τον επιβάτη που βρέθηκε μισός εκτός αεροπλάνου

Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες και πλήρωμα σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο, όταν φέρεται να αποκολλήθηκε τμήμα του κινητήρα του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα θραύσματα να προκαλέσουν ρήξη σε ένα από τα παράθυρα της καμπίνας.

Λόγω της απότομης πτώσης πίεσης που ακολούθησε, ένας επιβάτης βρέθηκε με το μισό σώμα του εκτός του αεροπλάνου, περίπου 30-40 λεπτά μετά την απογείωση.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της συζύγου του, η οποία καθόταν δίπλα του και μίλησε στο MEGA, ο σύζυγός της φορούσε κανονικά τη ζώνη ασφαλείας τη στιγμή του συμβάντος, γεγονός που πιθανότατα συνέβαλε στη διάσωσή του. Η ίδια, μαζί με άλλους δύο επιβάτες, τον κρατούσαν σταθερά προκειμένου να αποτραπεί η πτώση του από το αεροσκάφος, ενώ περιέγραψε πανικό και κλάματα στην καμπίνα, καθώς και ότι ο σύζυγός της λιποθύμησε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ανάλογη περιγραφή έδωσε και άλλη επιβάτιδα της πτήσης, η οποία ανέφερε πως άκουσαν έναν δυνατό κρότο λίγο μετά την απογείωση, ενώ αμέσως μετά έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου και ένιωσαν μυρωδιά καμένου. Περιέγραψε ότι ο επιβάτης που βρισκόταν στη θέση δίπλα στο σπασμένο παράθυρο παρασύρθηκε προς τα έξω λόγω της ισχυρής αποσυμπίεσης, με αποτέλεσμα το κεφάλι, το ένα χέρι και τη μέση του να βρεθούν εκτός αεροσκάφους, ενώ γύρω του επιβάτες σηκώθηκαν από τις θέσεις τους για να τον συγκρατήσουν.

Ο χειριστής του αεροσκάφους ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση και το αεροπλάνο επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά. Ο 61χρονος επιβάτης που κινδύνευσε, καθώς και τα άτομα που τον βοήθησαν, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για ιατρική εξέταση.

Σε ανακοίνωσή της, η Ryanair επιβεβαίωσε ότι παράθυρο της καμπίνας αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης, ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και ότι ένας επιβάτης έλαβε ιατρική φροντίδα, ενώ διευκρίνισε πως δρομολογήθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των υπόλοιπων επιβατών στο Μέμινγκεν.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.