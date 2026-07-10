Πάτρα: Πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο στην Παραλία που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη

Την 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου θα πανηγυρίσει & εορτάσει το νεόδμητο ιερό παρεκκλήσιο του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται όπισθεν του ενοριακού ιερού Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου (Παναγίτσα) επί της οδού Σουνίου άνωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών στην Παραλία Πατρών κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

Σάββατο 11 Ιουλίου

8.00 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας.

10:00-1:00 Νυκτερινή Θεία Λειτουργία.

Κυριακή 12 Ιουλίου 2026

-πρωί : 7.00-10.00 Πανηγυρική Θ. Λειτουργία (στον ενοριακό ναό της Παναγίας) και

-απόγευμα : 8.00 μ.μ., Ιερά Παράκληση προς τον Όσιο Παίσιο χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών, κ.κ. Χρυσοστόμου.

*Να θυμίσουμε πως η αγιοκατάταξη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου (1924-1994) έγινε από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015. Εκείνη την μέρα ήχησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες των ναών στην μικρή ακριτική πόλη της Κόνιτσας όπου είχε ζήσει η οικογένεια του Οσίου Παϊσίου όταν ήρθαν πρόσφυγες το 1924 από τα Φάρασα της Καππαδοκίας, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Επρόκειτο για μία φωτισμένη προσωπικότητα που μπορεί να μην ήταν σπουδαγμένος θεολογικά ωστόσο όπως έχει γραφτεί, σπούδασε στο πανεπιστήμιο της ερήμου, έζησε την αυστηρή ασκητική ζωή και καλλιέργησε την αδιάλειπτη προσευχή & έγινε ο θεολόγος του βιώματος & της αγιοπνευματικής εμπειρίας με το λόγο του να είναι πάντα στοχαστικός, μειλίχιος, με βαθιά πίστη στο Θεό.

*Πανηγυρίζει να προσθέσουμε, & το παρεκκλήσι που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Παΐσιο δίπλσ από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών.