5 στιγμές του Μουντιάλ που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον έως τώρα

Το Μουντιάλ του 2026 έχει προσφέρει ήδη τεράστιες συγκινήσεις και εκπλήξεις - και συνεχίζει ακάθεκτο μέχρι και σήμερα, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά της φάσης των «16».

Μαζέψαμε κι εμείς τις πιο τρελές, ιστορικές και απολαυστικές στιγμές του τουρνουά μέχρι τώρα και ευχόμαστε να… δουν πολλά ακόμα τα μάτια μας σε όλους τους αγώνες σήμερα αλλά και μέχρι το τέλος της διοργάνωσης, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου!

1. Η ιστορική κόκκινη κάρτα στον Miguel Almirón για... κάλυψη στόματος

Ο Μιγκέλ Αλμιρόν της Παραγουάης έγραψε ιστορία με τον πιο άδοξο τρόπο. Με τους νέους, για μερικούς υπερβολικά, αυστηρούς κανόνες της FIFA κατά του trash-talking, ο Παραγουανός μέσος πίστεψε ότι ήταν έξυπνος: κάλυψε το στόμα του με τη φανέλα για να «μιλήσει» ελεύθερα με έναν Τούρκο αντίπαλο. Κακή ιδέα.

Τι ακριβώς είπε, κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα. Το θέμα είναι ότι το VAR όχι μόνο τον «τσάκωσε», αλλά ο Αλμιρόν έγινε ο παίκτης που κατάφερε να αντικρίσει την πρώτη κόκκινη κάρτα στην ιστορία για... κάλυψη στόματος. Για όλα υπάρχει πρώτη φόρα.

2. Η «κατάρα» του μάγου από την Γκάνα στον Harry Kane

Στη φάση των ομίλων, η Γκάνα κράτησε ένα παλικαρίσιο 0-0 απέναντι στην Αγγλία, με τον Χάρι Κέιν να χάνει ευκαιρίες που δεν χάνονται ούτε σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Η εξήγηση ήρθε αμέσως μετά το ματς: ο διάσημος μάγος-γιατρός της Γκάνας, Nana Kwaku Bonsam, παραδέχτηκε δημόσια ότι είχε κάνει μάγια στον Άγγλο φορ για να μην βλέπει δίχτυα!

Προφανώς, η κατάρα είχε διάρκεια μίας αγωνιστικής, αφού στον επόμενο γύρο ο Κέιν «λύθηκε» και σκόραρε κόντρα στο Κονγκό, αλλά η ιστορία έγραψε ότι το βουντού... δουλεύει.

3. Ο τραυματισμός του Henderson κατά τη διάρκεια… πανηγυρισμών

Η Αγγλία απέκλεισε το Μεξικό και όλα έδειχναν ιδανικά, μέχρι που ο Τζόρνταν Χέντερσον αποφάσισε να πανηγυρίσει την πρόκριση μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Και μάλλον το μετάνιωσε.

Ο έμπειρος Άγγλος μέσος τραυματίστηκε στον καρπό στην προσπάθειά του να πηδήξει πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες για να πανηγυρίσει με τους φιλάθλους, καθώς έπεσε άτσαλα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο Τόμας Τούχελ παραδέχτηκε ότι ο παίκτης έχει τραυματιστεί αρκετά σοβαρά, που σημαίνει ότι μάλλον δεν θα τον δούμε στα επόμενα ματς της Αγγλίας.

4. Ο Erling Haaland που απολαμβάνει τόσο το Μουντιάλ όσο και τις διακοπές του!

Ό,τι και να πούμε γι’ αυτόν τον άνθρωπο θα είναι λίγο, μιας και ο Χάαλαντ έχει συγκλονίσει τα πλήθη τόσο με τις επιδόσεις του όσο και με τον τρόπο που απολαμβάνει τον ελεύθερό του χρόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Μια μέρα που η Νορβηγία είχε ρεπό ας πούμε, ο Έρλινγκ Χάαλαντ εμφανίστηκε στις εξέδρες να παρακολουθεί άλλο παιχνίδι κρατώντας πετσέτα ομάδας χόκεϊ (Carolina Hurricanes), χαιρετώντας την κάμερα σαν ενθουσιασμένος φίλαθλος. Στα social media του δεν δίστασε να ανεβάσει και φωτογραφίες ως… cowboy, φορώντας μπότες, καπέλο και ένα εξαιρετικά ευφάνταστο T-shirt που έγραφε “Y’all can kiss my Dallas”. Ποιος να του πει τι.

5. Οι Ιάπωνες καθάρισαν (ξανά) ολόκληρη την εξέδρα

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, αλλά συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να μας κάνει να νιώθουμε λίγο... τύψεις για τη δική μας καθημερινότητα. Μετά την ήττα από τη Βραζιλία, εκεί που οποιοσδήποτε άλλος φίλαθλος στον πλανήτη θα έσπαγε καρέκλες, θα έκλαιγε στη γωνία ή θα έπνιγε τον πόνο του στα hot dogs, οι Ιάπωνες έκαναν το δικό τους, κλασικό τελετουργικό.

Έβγαλαν τις παραδοσιακές, μπλε σακούλες σκουπιδιών που κουβαλάνε μαζί τους (μάλλον τις έχουν ως βασικό αξεσουάρ, δίπλα στο κασκόλ) και άρχισαν να… συμμαζεύουν και να καθαρίζουν. Το στάδιο παραδόθηκε πιο καθαρό κι από χειρουργείο, αφήνοντας τους ντόπιους Αμερικανούς υπαλλήλους καθαριότητας να αναρωτιούνται αν πρέπει να τους πληρώσουν και μεροκάματο. Αν μη τι άλλο, μπορεί να έχασαν το ματς, αλλά κέρδισαν (ξανά) το βραβείο των πιο πολιτισμένων ανθρώπων στο γαλαξία!