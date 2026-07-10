Καμίνια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, «καρφώθηκε» σε κιγκλιδώματα και μάντρα καφενείου- ΦΩΤΟ

Στα Καμίνια της Πάτρας, το μεσημέρι της Παρασκευής, αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, γκρεμίζοντας προστατευτικά κιγκλιδώματα μέχρι και τη μάντρα κοντινού καφενείου.

Ευτυχώς, τη στιγμή του συμβάντος δεν βρισκόταν κανένας πεζός στο σημείο, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί τραγωδία.

Το περιστατικό επαναφέρει, ακόμα μια φορά, στο προσκήνιο ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον οικισμό, την αυξημένη διέλευση οχημάτων από την Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου, καθώς μετά την παράδοση του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου, καταγράφεται σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας —ιδίως βαρέων οχημάτων που επιχειρούν να αποφύγουν τα διόδια— στο τμήμα από τη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών έως την Κάτω Αχαΐα.

Κάτοικοι και τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για «επικίνδυνη καθημερινότητα» και ζητούν άμεσα μέτρα πριν προκληθεί σοβαρότερο δυστύχημα.