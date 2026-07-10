Οι έφηβοι του ΝΟΠ στα τελικά!

Έτοιμη να αντιμετωπίσει μία ακόμη μεγάλη πρόκληση είναι η ομάδα πόλο εφήβων του ομίλου μας, η οποία θα συμμετάσχει στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 10-12 Ιουλίου στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης.

Η ομάδα μας ολοκλήρωσε την προετοιμασία της την Πέμπτη και αναχώρησε για τη συμπρωτεύουσα με στόχο να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στις κορυφαίες ομάδες της χώρας.

Προπονητής της ομάδας είναι ο Κουνδουράκης, με συνεργάτη τον Β. Κανελλόπουλο, ενώ αρχηγός της αποστολής είναι ο Δημήτρης Καγκελάρης.

Το ρόστερ αποτελείται από τους:

- Γιώργο Αναστασίου

- Γιάννη Ανδρεόπουλο

- Σπύρο Αθανασόπουλο

- Ανδρέα Γαλάνη

- Ηλία Ζαφείρη

- Σπύρο Καγκελάρη

- Ραφαήλ Κανελλόπουλο

- Χαρίτωνα Κυριακόπουλο

- Άγγελο Λαμπάτο

- Οδυσσέα Σκεπαρνιά

- Θεμιστοκλή Σοφιανόπουλο

- Διονύση Τουντόπουλο

- Παναγιώτη Τουντόπουλο

- Δημήτρη Χριστοδουλόπουλο

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Ομοσπονδία, η αυλαία της τελικής φάσης ανοίγει την Παρασκευή 10 Ιουλίου με τη διεξαγωγή των προημιτελικών. Το Σάββατο 11 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι ημιτελικοί, καθώς και οι αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8, ενώ την Κυριακή 12 Ιουλίου θα διεξαχθούν οι τελικοί αγώνες κατάταξης και ο μεγάλος τελικός.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Παρασκευή 10 Ιουλίου – Προημιτελικοί

- 18:00 ΑΝΟ Γλυφάδας – Πανιώνιος (1)

- 19:15 ΝΟ Βουλιαγμένης – Ιωνικός (2)

- 20:30 ΝΟ Χανίων – ΝΟ Πατρών (3)

- 21:45 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (4)

Σάββατο 11 Ιουλίου

- 18:00 (Θέσεις 5-8): Ηττημένος 1 – Ηττημένος 2

- 19:15 (Θέσεις 5-8): Ηττημένος 3 – Ηττημένος 4

- 20:30 (Ημιτελικός): Νικητής 1 – Νικητής 2

- 21:45 (Ημιτελικός): Νικητής 3 – Νικητής 4

Κυριακή 12 Ιουλίου

- 09:00 Αγώνας για τις θέσεις 7-8

- 10:15 Αγώνας για τις θέσεις 5-6

- 11:30 Μικρός τελικός (θέσεις 3-4)

- 12:45 Τελικός