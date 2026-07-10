«Δεν εμφανίστηκε, την ψάχναμε»- Το μυστήριο του χαμένου ραντεβού της Γιου Τινγκ

Παραμένει άγνωστη η τύχη της Γιου Τινγκ, της Κινέζας μεσίτριας από τη Λούτσα, από τις 20 Μαΐου.

Έχουν περάσει πλέον πάνω από 50 ημέρες από την εξαφάνισή της, με τις αρχές να εξετάζουν, μεταξύ άλλων, ενδεχόμενα οικονομικά κίνητρα, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται μάρτυρες και στοιχεία σχετικά με το ραντεβού που είχε η 50χρονη εκείνη την ημέρα, ραντεβού στο οποίο τελικά δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Το ραντεβού αυτό επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε μια πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας, με κατεβασμένα ρολά, η οποία έδινε την εντύπωση ακατοίκητου κτιρίου. Ωστόσο, λίγες ώρες πριν προλάβει να παραστεί, τα ίχνη της 50χρονης μεταφράστριας χάθηκαν, υπό συνθήκες που παραμένουν ανεξιχνίαστες.

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας περιέγραψε τη μέρα εκείνη λέγοντας πως είχαν προγραμματίσει ραντεβού με υδραυλικό, όμως η γυναίκα δεν εμφανίστηκε ποτέ, παρότι εκείνος και άλλα άτομα από τη γειτονιά την αναζήτησαν χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με καταθέσεις κατοίκων της περιοχής, το συγκεκριμένο κτίριο έδινε την εντύπωση ότι ήταν αδειανό, καθώς τα ρολά παρέμεναν διαρκώς κλειστά και ελάχιστοι έμπαιναν ή έβγαιναν, κυρίως εργάτες και κάποιοι πολίτες κινεζικής καταγωγής που μεταφέρουν βαλίτσες.

Όπως μεταδίδει το MEGA, ο 2ος και ο 4ος όροφος του κτιρίου φέρεται να ανήκουν σε έξι άτομα κινεζικής καταγωγής. Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ανέφερε πως δεν γνωρίζει προσωπικά τους περισσότερους εξ αυτών, πέραν μιας δικηγόρου και ενός ατόμου που κατονομάζεται ως κύριος Τσεν.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι, όταν χρειάστηκε επικοινωνία για ζήτημα υδραυλικών εγκαταστάσεων, ενημερώθηκε πως η ιδιοκτήτρια ενός εκ των διαμερισμάτων διαμένει μονίμως στην Κίνα και ότι τα κλειδιά του χώρου τα είχε στην κατοχή της η ίδια η Γιου Τινγκ.

Σύμφωνα πάντα με τον διαχειριστή, όλα τα άτομα κινεζικής καταγωγής που σχετίζονται με το κτίριο εκπροσωπούνται από τον προαναφερθέντα κύριο Τσεν, ενώ ένα από τα διαμερίσματα φέρεται να ανήκει σε γυναίκα ονόματι Λέι, η οποία -σύμφωνα με τον ίδιο- διατηρούσε φιλική σχέση με την εξαφανισμένη. Ο διαχειριστής περιέγραψε πως, μετά από ανταλλαγή μηνυμάτων και τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γιου Τινγκ, είχε προγραμματιστεί το επίμαχο ραντεβού μέσω μηνύματος στο WhatsApp την προηγούμενη ημέρα, για τις 16:00 στις 20 του μηνός στην πολυκατοικία, ραντεβού στο οποίο, όπως τόνισε, τελικά δεν εμφανίστηκε ποτέ η γυναίκα.