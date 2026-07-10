Ανακοινώθηκε το Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Δήμου Ναυπακτίας για το καλοκαίρι του 2026

Ο Δήμος Ναυπακτίας παρουσιάζει το Πολιτιστικό Πρόγραμμα για το Καλοκαίρι του 2026, με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, φεστιβάλ, χορευτικά δρώμενα και μουσικές βραδιές.

Από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο, η Ναύπακτος, το Αντίρριο, η Χάλκεια, η Αποδοτία, ο Πλάτανος και η Πυλήνη αποτελούν σημεία συνάντησης της μουσικής, του θεάτρου, σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, της τοπικής πολιτιστικής δραστηριότητας και της ζωντανής παράδοσης του τόπου.

Στο φετινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, η μεγάλη συναυλία της ερμηνεύτριας Φωτεινής Δάρρα στην πλαζ Ναυπάκτου, η συναυλία της Ηρώς Σαΐα στο Φρούριο Αντιρρίου, το ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας του διεθνώς αναγνωρισμένου καλλιτέχνη Δημήτρη Σουκαρά, το πάντα αγαπημένο Lepanto Rock Festival 2026 με τον Papazό και την μπάντα του, τον Δημήτρη Κοργιαλά και την μπάντα του, την «Γκρίζα Πόλη band», τη “The Bad Habits band» και τις «Ρωγμές», η συναυλία της Παπαχαραλαμπείου Δημοτικής Φιλαρμονικής Ναυπάκτου, η Γιορτή των Ξενιτεμένων, θεατρικές παραστάσεις, ρεσιτάλ κλασικού πιάνου, καθώς και οι εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας.

Ιδιαίτερη θέση κατέχουν και φέτος οι δράσεις των πολιτιστικών και μορφωτικών συλλόγων, μέσα από τις οποίες αναβιώνουν τοπικά έθιμα, παραδοσιακά ανταμώματα, μουσικές, χοροί και γεύσεις της Ναυπακτίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις διοργανώσεις.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα για το Καλοκαίρι του 2026:

ΔΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

17 Ιουλίου 2026

«Το Ναυπακτιακό βιβλίο», Δήµος Ναυπακτίας σε συνεργασία µε την Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών. Κήπος Αρχοντικού Μπότσαρη. Ώρα: 21.00

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη.

28 Ιουλίου 2026

«Γιορτή Ξενιτεµένων», σε συνεργασία µε την Ι. Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Συµµετέχουν: Η χορωδία παραδοσιακής µουσικής της Ι.Μ Ναυπάκτου & Αγ. Βλασίου υπό τη διεύθυνση του Π. Αναστασόπουλου & οι χορευτικοί όµιλοι των Συλλόγων: Λ.Π.Χ.Ο.Ν «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ» & ΝΑ.Χ.Ο.Φ.Ε.Π. «ΝΑΥΣ».

Ενετικό Λιµάνι Ναυπάκτου. Ώρα: 20.00.

31 Ιουλίου 2026

«Μουσική βραδιά µε την Παπαχαραλάµπειο Δηµοτική Φιλαρµονική», υπό τη διεύθυνση του αρχιµουσικού Λεωνίδα Δανιά. Αύλειος χώρος ιδρύµατος ΤΣΩΝΗ, (παραλία Ψανής). Ώρα: 21.00

LEPANTO ROCK FESTIVAL 2026

1 Αυγούστου 2026 «Papazό µε τη µπάντα του», «Δηµήτρης Κοργιαλάς µε την µπάντα του»

Πλαζ Ναυπάκτου (παραλία Ψανής). Ώρα: 21.00

2 Αυγούστου 2026 «Γκρίζα Πόλη band», «The Bad Habits band» και «ΡΩΓΜΕΣ».

Πλαζ Ναυπάκτου (παραλία Ψανής). Ώρα: 21.00.

3 Αυγούστου 2026

Θεατρικό δρώµενο «Η ευτυχία βρίσκεται µέσα µας». Στωικοί Φιλόσοφοι µε την ερασιτεχνική οµάδα στο «Σπίτι του Θαλή». Κήπος Αρχοντικού Μπότσαρη. Ώρα: 21.00

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη.

5 Αυγούστου 2026

«ΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗ», µε την Ειρήνη Ευαγγελάτου και το θεατρικό εργαστήρι «Δρώντων Κάθαρσις».

Κάστρο Ναυπάκτου. Ώρα: 21.00

10 Αυγούστου 2026

Ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας µε τον Δηµήτρη Σουκαρά.

Κήπος Αρχοντικού Μπότσαρη. Ώρα: 21.00

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη.

11 Αυγούστου 2026

Πιάνο για τέσσερα χέρια µε τη Μαρία - Νεφέλη Κολοβού & την Κούλη Τσολοδήµου σε έργα A. Diabelli, W.A Motzart, L.V. Beethoven.

Κήπος Αρχοντικού Μπότσαρη. Ώρα: 21.00.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη.

*12 Αυγούστου 2026 -Συναυλία µε τη Φωτεινή Δάρρα. Πλαζ Ναυπάκτου (παραλία Ψανής). Ώρα: 21.00.

Η Φωτεινή Δάρρα έχει κυκλοφορήσει & νέο τραγούδι με τίτλο «Δύο Σιωπές» που έχει γράψει τη μουσική ο Νικόλας Μαυρέσης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης.

Εκθέσεις Ζωγραφικής | «Κτήριο Τσώνη», Ναύπακτος

19 Ιουλίου - 26 Ιουλίου «Πέτρα-Γη-Αρµύρα» Έκθεση Ζωγραφικής,

Γεωργία Κουκιά & Μαρία Γρίβα. Ώρες λειτουργίας: 18:00 -23:00.

27 Ιουλίου - 2 Αυγούστου Έκθεση Ζωγραφικής, ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΟΥΛΑ.

Ώρες λειτουργίας: 18:00 -23:00

3 Αυγούστου - 9 Αυγούστου Έκθεση φωτογραφίας, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.

Ώρες λειτουργίας: 18:00 -23:00.

10 Αυγούστου - 15 Αυγούστου Έκθεση Ζωγραφικής, Κ. ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ.

Ώρες λειτουργίας: 18:00 -23:00.

16 Αυγούστου - 21 Αυγούστου Έκθεση Ζωγραφικής, ΧΟΤΣ ΡΙΧΑΡΔΟΣ.

Ώρες λειτουργίας: 18:00 -23:00.

22 Αυγούστου - 27 Αυγούστου Έκθεση Ζωγραφικής, ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Ώρες λειτουργίας: 18:00 -23:00.

28 Αυγούστου - 3 Σεπτεµβρίου Έκθεση Ζωγραφικής, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Ώρες λειτουργίας: 18:00 -23:00

4 Σεπτεµβρίου - 10 Σεπτεµβρίου «Χοροχρόνος & Νετρίνα» Έκθεση Ζωγραφικής, ΚΑΛΕΡΓΗ ΜΟΔΕΣΤΟΥ. Ώρες λειτουργίας: 18:00 -23:00.

11 Σεπτεµβρίου - 20 Σεπτεµβρίου «BOOBS. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ»

Έκθεση Ζωγραφικής, ΣΥΛΒΙΑ ΚΟΥΒΕΛΗ. Ώρες λειτουργίας: 18:00 -23:00

Στο Φετιχιέ Τζαµί Ναυπάκτου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδος φιλοξενεί εικαστικές εκθέσεις.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 26310 55652 & 26310 55654.

ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

10-11 Ιουλίου 2026, 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, Πολιτιστικός Σύλλογος Αντιρρίου «Το Καστέλι». Αµφιθέατρο Αντιρρίου. Ώρα: 21.00.

18 Ιουλίου 2026

«Ετήσιο αντάµωµα», Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πλατανίτη «Ζωοδόχος Πηγή».

Προαύλειος χώρος Δηµοτικού Σχολείου Πλατανίτη. Ώρα: 21.00

6 Αυγούστου 2026

«Γιορτή Τσιπούρας», Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».

Ρίζα Ναυπακτίας. Ώρα: 21.00.

7 Αυγούστου 2026

«Καλοκαιρινή εκδήλωση», Σύλλογος των Απανταχού Πλατανιτιωτών.

Προαύλειος χώρος Δηµοτικού Σχολείου Πλατανίτη. Ώρα: 21.00

17 Αυγούστου 2026

«Συναυλία µε την Ηρώ Σαΐα». «ΡΕΜΠΕΤΙΣΣΕΣ – Φωνές που δε λύγισαν». Μια «µουσική κατάδυση» στον θησαυρό του ρεµπέτικου, µέσα από τις γυναίκες που το σηµάδεψαν.

Συνδιοργάνωση: Δήµος Ναυπακτίας και Πολιτιστικός Σύλλογος Αντιρρίου «Το Καστέλι», Κάστρο Αντιρρίου. Ώρα: 21.00.

6 Σεπτεµβρίου 2026

«ΕΛΕΝΗ» του Ευρυπίδη. Γυµνάσιο Εκπαυδευτηρίων Κοτρώνη.

«ΙΚΕΤΙΔΕΣ» του Ευρυπίδη. 2ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου.

Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας. Ώρα: 19.00.

ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ

5 Ιουλίου 2026

«Φεστιβάλ Παραδοσιακής Μουσικής και Χορού», Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Γαλατά. Γαλατάς. Ώρα: 21.00

12 Ιουλίου 2026

«Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών». Εκπολιτιστικός Σύλλογος Περιθωρίου Ναυπακτίας

«ΟΙ ΒΡΥΣΕΣ». Περιθώρι. Ώρα: 20.00.

ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ

17 Ιουλίου 2026 «Παραδοσιακή πανήγυρης». Γρηγόρι. Ώρα: 20.00

4 έως 8 Αυγούστου 2026 «Έκθεση Ζωγραφικής ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Σύλλογος Κυδωνιωτών Ναυπακτίας «Η Γούστιανη». Κυδωνιά. Ώρα: 20.00

7 Αυγούστου 2026 «2η Γιορτή ψητής προβατίνας», Πολιτιστικός Σύλλογος Αµπελακιωτισσιωτών Ναυπακτίας «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ». Αµπελακιώτισσα. Ώρα: 21.00

8 Αυγούστου 2026 «Ξεφλουδίσια», Τερψιθέα. Ώρα: 20.00.

8 Αυγούστου 2026 «Αναβίωση της παράδοσης», Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Ελτόβρυσης. Ελατόβρυση. Ώρα: 20.00

8 Αυγούστου 2026 «Γιορτή Παραδοσιακών Φαγητών», Σύλλογος Απανταχού Λευκιωτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». Λεύκα. Ώρα: 20.00.

8 Αυγούστου 2026 Γιορτή «Μέλι και Καρύδι», Πολιτιστικός Σύλλογος Κρυονεριτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». Κρυονέρια. Ώρα: 21.00

13 Αυγούστου 2026 «Με συντροφιά την παράδοση» Τεχνουργείον. Ελατού. Ώρα: 21.00

14 Αυγούστου 2026 «Βραδιά αφιερωµένη στους νέους». Γραµµένη Οξιά. Ώρα: 21.00

14 Αυγούστου 2026 «Παραδοσιακό αντάµωµα». Ασπριάς. Ώρα: 21.00.

29 & 30 Αυγούστου 2026 «Συνδιοργάνωση 16ων Ποδηλατικών Αγώνων µε την ΑΜΚΕ ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ». Άνω Χώρα.

ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

6 Αυγούστου 2026 «Βραδιά παραδοσιακής µουσικής». Κλεπά. Ώρα: 20.00

8 Αυγούστου 2026 «Βραδιά παραδοσιακής µουσικής». Άγιος Δηµήτριος. Ώρα: 20.00

13 Αυγούστου 2026 «Αφιέρωµα στην παράδοση», Νεοχώρι. Ώρα: 20.00

14 Αυγούστου 2026 «Με συντροφιά την παράδοση», Αχλαδόκαστρο. Ώρα: 20.00

14 Αυγούστου 2026 «River party», Περδικόβρυση. Ώρα: 21.00

15 Αυγούστου 2026 «Παραδοσιακό Αντάµωµα (πρωί)», Καστανιά. Ώρα: 10.00

15 Αυγούστου 2026 «Αφιέρωµα στην παράδοση». Χόµορη. Ώρα: 21.00

15 Αυγούστου 2026 «Αφιέρωµα στην παράδοση». Καστανιά. Ώρα: 21.00

17 Αυγούστου 2026 «Βραδιά αφιερωµένη στους νέους». Κλεπά. Ώρα: 21.00

8 Σεπτεµβρίου 2026 «Παραδοσιακό Αντάµωµα». Αράχωβα. Ώρα: 21.00.

ΔΕ ΠΥΛΗΝΗΣ

8 Αυγούστου 2026 «Αναβίωση της παραδοσιακής πίτας», Πολιτιστικός και Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Απανταχού Φαµηλιωτών. Φαµήλα. Ώρα: 20.00

14 Αυγούστου 2026 «Αφιέρωµα στη γυναίκα της Ορεινής Ναυπακτίας (Ποκίστα)» Σύλλογος των Απανταχού Ποκιστιανών «Η ΠΟΚΙΣΤΑ». Ποκίστα Ώρα: 20.00

15 Αυγούστου 2026 «Αντάµωµα των Στυλιωτών», Πολιτιστικός Σύλλογος Στύλιας Ναυπακτίας «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ». Στύλια Ώρα: 20.00

*** Οι ημερομηνίες και οι χώροι ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω ανωτέρας βίας, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση του Δήμου Ναυπακτίας.