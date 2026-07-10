Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών: Η μεγάλη γιορτή ολοκληρώθηκε! ΦΩΤΟ

Η μεγάλη γιορτή της ιστιοπλοΐας ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 9/7 στην Πάτρα, καθώς έπεσε η «αυλαία» στο Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist U13 που διοργάνωσε ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών

Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στο θεατράκι της Μαρίνας, παρουσία πλήθους κόσμου και των συμμετεχόντων, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τον θετικότατο απολογισμό της διοργάνωσης από την πρόεδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Νίκη Αναστασίου και τον πρόεδρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών Κώστα Καλογερόπουλο, καθώς και τις απονομές στους κορυφαίους και τις κορυφαίες του πρωταθλήματος.

Η πρόεδρος της ΕΙΟ Νίκη Αναστασίου τόνισε τα εξής ως απολογισμό για τους αγώνες: «Αυτές τις ημέρες η καρδιά της ελληνικής ιστιοπλοΐας χτύπησε στην Πάτρα. Μπορούμε, πλέον, να το πούμε με σιγουριά: Και το αποτέλεσμα ήταν απλώς μαγικό. Ζήσαμε το καλύτερο, το πιο άρτιο και το πιο επιτυχημένο Πανελλήνιο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Η Πάτρα και ο ΙΟΠ απέδειξαν στην πράξη ότι η περιφέρεια μπορεί να σηκώσει το βάρος κορυφαίων αθλητικών γεγονότων. Η πόλη έδειξε ότι είναι πανέτοιμη για ακόμη μεγαλύτερες διοργανώσεις, αρκεί να υπάρχει η θέληση και η στήριξη από όλους τους φορείς. Πάντως, η τεχνογνωσία και το πάθος περισσεύουν πλέον εδώ. Το επιτυχημένο αποτέλεσμα ήρθε μέσα από τη δουλειά και τη συνεργασία μιας μεγάλης και δεμένης ομάδας. Το μέλλον της ελληνικής ιστιοπλοΐας είναι εδώ και είναι λαμπρό».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΟΠ Κώστας Καλογερόπουλος δήλωσε τα εξής: «Είμαστε χαρούμενοι για τους αγώνες που διοργανώσαμε στην Πάτρα. Κυνηγήσαμε τρία χαμόγελα. Των παιδιών που συμμετείχαν στον αγώνα. Των εθελοντών μας που το χάρηκαν. Και της Ομοσπονδίας για να μας ξαναφέρει τέτοιες διοργανώσεις στην πόλη μας. Τώρα ξεκινάμε!».

Για την ιστορία οι νικητές, ανά κατηγορία, είχαν ως εξής:

ΟΙ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΣΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1) Αρτεμις Σωπύλη-Κόσκαλ (Ναυταθλητικός Ομιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας)

2) Μαρκέλλα Κοτινοπούλου (Ναυτικός Ομιλος Βόλου Αργοναύτες)

3) Αθηνά Στεφάνου (Αθλητικός Ναυτικός Ομιλος Γλυφάδας)

4) Δήμητρα-Αναστασία Μαραγκάκη (Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πόρτο Ράφτη)

5) Νικολέτα Παρασκευοπούλου (Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Μάτι Αττικής)

6) Αλκυόνη Φεγγάρη (Ναυταθλητικός Ομιλος Βόνιτσας)

7) Δανάη Βασιλείου (Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Μάτι Αττικής)

8) Αναστασία Τσάγκα (Ναυτικός Ομιλος Αμφιθέας)

9) Ευαγγελία Κοτινοπούλου (Ναυτικός Ομιλος Βόλου Αργοναύτες)

10) Ερωφίλη-Ελευθερία Περογιάννη (Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Χανίων)

Τις απονομές έκανε η πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Νίκη Αναστασίου.

ΟΙ 10 ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΑ ΑΓΟΡΙΑ

1) Ιωάννης Ζαβλανός (Ναυτικός Ομιλος Θεσσαλονίκης)

2) Ιωάννης Παπαγεωργίου (Ναυτικός Ομιλος Θεσσαλονίκης)

3) Κωνσταντίνος Σωφρονας (Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πειραιώς)

4) Βίκτωρας Καρακασίδης (Αθλητικός Ναυτικός Ομιλος Γλυφάδας)

5) Ηλίας Λυμπερόπουλος (Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Μάτι Αττικής)

6) Δημήτρης Απίστολας (Ναυτικός Ομιλος Αμφιθέας)

7) Ιωάννης Κοτσοβός (Ναυτικός Ομιλος Αλεποχωρίου)

8) Δημήτρης Καπετάνος (Ναυτικός Ομιλος Θεσσαλονίκης)

9) Δημήτρης Μαργιολάκος (Ναυτικός Ομιλος Βόλου Αργοναύτες)

10) Μιχαήλ Τερλιγκάκης (Ναυτικός Ομιλος Βόλου Αργοναύτες)

Τις απονομές έκανε ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων κι έφορος Νοτίου Ελλάδας Κώστας Γεωργόπουλος.

Η ΠΡΩΤΗ ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ U11

1) Ευαγγελία Κοτινοπούλου (Ναυτικός Ομιλος Βόλου Αργοναύτες)

2) Μαριάννα Ξανθάκου (Ναυταθλητικός Ομιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας)

3) Ελισάβετ Ζαβλανού (Ναυτικός Ομιλος Θεσσαλονίκης)

Τις απονομές έκανε ο Γ΄ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και υπεύθυνος Βορείου Ελλάδας Κωνσταντίνος Χαντζαρίδης.

Η ΠΡΩΤΗ ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΑ ΑΓΟΡΙΑ U11

1) Γιώργος Τσατσόπουλος (Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Κέρκυρας)

2) Χρήστος Πλουσάκης (Ναυτικός Ομιλος Παλαιού Φαλήρου)

3) Γιώργος Μαριδάκης (Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πειραιώς)

Τις απονομές έκανε ο έφορος Νήσων Αιγαίου της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΑΘΗΝΩΝ

1ο Αγόρι: Κωνσταντίνος Σωφρονας (Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πειραιώς). Την απονομή έκανε ο Αρχιμανδρίτης π. Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου.

1ο Κορίτσι: Αρτεμις Σωπύλη-Κόκσαλ (Ναυταθλητικός Ομιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας). Την απονομή έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Τάκης Παπαδόπουλος.

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1ο Αγόρι: Ιωάννης Ζαβλανός (Ναυτικός Ομιλος Θεσσαλονίκης). Την απονομή έκανε ο Κεντρικός Λιμενάρχης της Πάτρας πλοίαρχος Χαράλαμπος Γεωργάτος.

1ο Κορίτσι: Μαρκέλλα Κοτινοπούλου. Την απονομή έκανε ο πρώην πρόεδρος του ΙΟΠ και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του πρωταθλήματος Τάκης Ρούντος.

ΕΥΒΟΪΚΟΥ

1ο Αγόρι: Ηλίας Λυμπερόπουλος (Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Μάτι Αττικής). Την απονομή έκανε ο πρόεδρος του ΣΕΚΑΝΑ και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα Τάκης Ματθαιόπουλος.

1ο Κορίτσι: Δήμητρα-Αναστασία Μαραγκάκη (Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πόρτο Ράφτη). Την απονομή έκανε το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα Νίκος Καρακαπιλίδης.

ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

1ο Αγόρι: Ιωάννης Κοτσοβος (Ναυτικός Ομιλος Αλεποχωρίου). Την απονομή έκανε το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα Χρήστος Τρανώρης.

1ο Κορίτσι: Αγγελική Τσαλαβουτα (Ναυτικός Ομιλος Βοιών). Την απονομή έκανε το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα Θανάσης Αργυρός.

ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

1ο Αγόρι: Ηλίας Βλαχάκης (Ναυτικός Ομιλος Πάρου). Την απονομή έκανε το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα Κώστας Σταμάτης.

1ο Κορίτσι: Ερωφύλλη-Ελευθερία Περογιαννη (Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Χανίων). Την απονομή έκανε το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα Αργύρης Πετράτος.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1ο Αγόρι: Γιώργος Τσατσόπουλος (Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Κέρκυρας). Την απονομή έκανε η κ. Τσούνα, παιδίατρος που προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες της στη διοργάνωση στη διάρκεια όλης της εβδομάδας.

1ο Κορίτσι: Αλκυόνη Φεγγάρη (Ναυταθλητικός Ομιλος Βόνιτσας). Την απονομή έκανε ο κ. Μπενετάτος, εκπρόσωπος της «Ολυμπιακής Μηχανικής» που προσέφερε στη διοργάνωση τις σύγχρονες πλατφόρμες στις οποίες έγιναν οι αγώνες.

Την παράσταση έκλεψε η παρουσία της χάλκινης Ολυμπιονίκης μας στο Πεκίνο, Σοφίας Παπαδοπούλου, η οποία βράβευσε μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο, τη μικρότερη αθλήτρια της διοργάνωσης Ειρήνη Αλεξά του Ναυτικού Ομίλου Αμφιθέας (8/3/2019) και του μικρότερου αθλητή Προμηθέα Κουτσογιάννη του Ναυταθλητικού Ομίλου Τζιτζιφιών Καλλιθέας (23/12/2019). «Χαίρομαι που βλέπω τόσα πολλά παιδιά να αγαπούν την ιστιοπλοΐα και να εμπνέονται από τους μεγαλύτερους αθλητές. Σημασία έχει η προσπάθεια. Θέλει υπομονή και αγάπη και όλα θα έρθουν», ήταν το μήνυμα της Σοφίας Παπαδοπούλου, η οποία έπλεξε το εγκώμιο της διοργάνωσης.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Ακολούθησαν βραβεύσεις εκ μέρους του διοργανωτή ΙΟΠ στην πρόεδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Νίκη Αναστασίου, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στον Δήμο Πατρέων, στην Περιφερειακή Ενωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας και στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, καθώς επίσης και σε χορηγούς του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, την «Ολυμπιακή Μηχανική», την «Τελώνης Γιώργος-Ferry Center», τις Αστικές Συγκοινωνίες, την «Antipolution», το ξενοδοχείο «My Way», την 360 Pay, τις μπανάνες Dole, την «Barliga Plastic Surgery», τη «Roros Jewellery», την «Τρίγκας Health» και τη «Lalizas Life Saving».

«Ολες αυτές τις ημέρες η πόλη ζούσε μέσα από το χαμόγελο και τη δύναμη αυτών των παιδιών, ανεξάρτητα από το αν πήραν βραβείο ή όχι. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν και πρωταγωνίστησαν για την επιτυχία αυτών των αγώνων», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Τάκης Παπαδόπουλος.

Το ραντεβού όλων ανανεώθηκε για τον επόμενο μεγάλο αγώνα που θα φιλοξενήσει η Πάτρα. Το σίγουρο είναι ότι το μήνυμα ότι εκπέμφθηκε για μια ακόμη φορά το μήνυμα από τον ΙΟΠ ότι μπορεί να διοργανώσει με επιτυχία σπουδαία πρωταθλήματα.

Δείτε το live streaming της τελετής λήξης https://www.youtube.com/watch?v=K7qNZUozo-8

Μέγας χορηγός ΙΟΠ: Super Cargo

Μότο διοργάνωσης: «Patras is Optimist» by 360PAY