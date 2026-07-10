Λόγγος: Ο 26χρονος κοιμόταν με το μαχαίρι της δολοφονίας;

Συνεχίζονται οι έρευνες γύρω από τον θάνατο της 54χρονης και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο Αιγίου, με την υπόθεση να παραμένει γεμάτη ερωτηματικά, ενώ ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας κρατείται εδώ και περίπου έναν μήνα, κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία.

Ο ίδιος αρνείται σταθερά κάθε εμπλοκή του και υποστηρίζει ότι βρήκε τους δύο νεκρούς μέσα στο σπίτι τους το πρωί της 9ης Ιουνίου. Οι αρχές δεν αποκλείουν κανένα σενάριο, συμπεριλαμβανομένου αυτού της δολοφονίας-αυτοκτονίας.

O 65χρονος φέρεται να έχει καταθέσει ότι η 54χρονη είχε δεχθεί δύο χτυπήματα με γροθιά στο πρόσωπο, ενώ ισχυρίζεται πως ο γιος της συνήθιζε να κοιμάται έχοντας μαχαίρι πάνω στο κρεβάτι του.

Στοιχείο που έχει τραβήξει την προσοχή των ερευνητών είναι ότι η σορός του 26χρονου εντοπίστηκε σκεπασμένη, παρότι έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι καθώς και πολλαπλά μαχαιρώματα, στα σκεπάσματα, ωστόσο, δεν βρέθηκαν ίχνη από την επίθεση, κάτι που ενισχύει την εκδοχή ότι κάποιος κάλυψε το σώμα μετά τον θάνατο.

Εκκρεμούν ακόμη τα οριστικά πορίσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο όλα τα τραύματα από μαχαίρι να προκλήθηκαν όσο το θύμα βρισκόταν εν ζωή, χωρίς να έχουν εντοπιστεί μεταθανάτιες πληγές — στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτοτραυματισμού, αλλά και εναλλακτικά θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ένδειξη ιδιαίτερα βίαιης επίθεσης από τρίτο πρόσωπο.

Η ψυχιατρική αξιολόγηση της 54χρονης

Το MEGA δημοσίευσε επίσης πληροφορίες για ψυχιατρική εξέταση στην οποία είχε υποβληθεί η γυναίκα στις 28 Μαΐου 2026, λίγες ημέρες πριν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με το σχετικό ιατρικό ιστορικό, η γυναίκα ανέφερε ότι αντιμετώπιζε καταθλιπτικά συμπτώματα εδώ και περίπου δυόμισι χρόνια, τα οποία συνέδεε με καρδιοχειρουργική επέμβαση που είχε υποστεί. Περιέγραψε χαμηλή διάθεση, επιβράδυνση στην κίνηση και τη σκέψη, μειωμένη ενεργητικότητα, προβλήματα στον ύπνο και στην όρεξη —χωρίς όμως αυτό να έχει επιφέρει μεταβολή στο βάρος της— καθώς και περιστασιακές σκέψεις περί θανάτου. Ανέφερε επίσης παρατεταμένη κατάχρηση αλκοόλ, την οποία είχε διακόψει μόνο για λίγους μήνες στο διάστημα γύρω από το χειρουργείο.

Οι γιατροί δεν διαπίστωσαν ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό ούτε τάσεις να βλάψει άλλους. Της προτάθηκε εισαγωγή σε ψυχιατρική κλινική, κάτι που η ίδια αρνήθηκε υπογράφοντας σχετική δήλωση άρνησης νοσηλείας. Ενημερώθηκαν τόσο ο σύντροφός της όσο και ο γιος της τηλεφωνικά. Της συστήθηκε ένταξη σε πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τακτική ψυχιατρική παρακολούθηση, ενώ της χορηγήθηκε ήπια φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση πιθανών στερητικών συμπτωμάτων.