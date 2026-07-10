Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει το τουρνουά του Golden Tennis Club 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στη διοργάνωση του Τουρνουά Τένις Open Ανδρών που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου 2026 στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Golden Tennis Club, στον Καστελόκαμπο Πατρών, σε συνεργασία με το σωματείο και τη στήριξη της ΣΤ' Ένωσης Σωματείων Αντισφαίρισης Πελοποννήσου.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός για τη Δυτική Ελλάδα, συγκεντρώνοντας αθλητές υψηλού επιπέδου από όλη τη χώρα.

Μέσα από τη στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που συνδυάζουν τον αθλητισμό με την τοπική ανάπτυξη, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.