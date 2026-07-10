Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Λιμάνι Ραφήνας: Αυτοκίνητο σφήνωσε στον καταπέλτη πλοίου

Λιμάνι Ραφήνας: Αυτοκίνητο σφήνωσε στον ...

Διακόπηκε προσωρινά η έξοδος των υπόλοιπων οχημάτων

Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν κατά τη διαδικασία αποβίβασης οχημάτων από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στον καταπέλτη.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του irafina.gr, το αυτοκίνητο έμεινε σφηνωμένο στο άνοιγμα του καταπέλτη, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η έξοδος των υπόλοιπων οχημάτων.

Μέλη του πληρώματος και παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να βοηθήσουν ώστε να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο και να συνεχιστεί ομαλά η αποβίβαση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ούτε αν υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη ή άλλο πρόβλημα στο όχημα.

πηγή protothema.gr

Ειδήσεις Τώρα

Μείωση 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο diesel έως τέλος Αυγούστου

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηλεία και Αχαΐα: Πέντε συλλήψεις και έρευνα για υποθέσεις της «νύχτας»

Τι συνέβη στον Ασπρόπυργο - Το βυτιοφόρο με το προπάνιο και η σπίθα από το τσιγάρο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ραφήνα πλοίο
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a1\u03b1\u03c6\u03ae\u03bd\u03b1","\u03c0\u03bb\u03bf\u03af\u03bf "]
837536
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις