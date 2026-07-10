Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Marfin

Στην σχολή Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δυο 42χρονοι συλληφθέντες για την υπόθεση της Marfin καθώς σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές οι δυο τους μαζί με μια 42χρονη γυναίκα είναι αυτοί που συμμετείχαν στην επίθεση με μολότοφ στο κατάστημα της τράπεζα τον Μάιο του 2010.

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα οι δυο συλληφθέντες για την φονική επίθεση με μολότοφ στο κατάστημα της Marfin, οδηγήθηκαν στο γραφείο του Εισαγγελέα προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Η πομπή των 5 οχημάτων στα οποία επέβαιναν οι δυο 42χρονοι ξεκίνησε στις 17.10 από την ΓΑΔΑ και μέσα σε 4 λεπτά είχε φτάσει στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Έξω από τον περίβολο του κτιρίου έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις των ΜΑΤ ενώ περισσότεροι από 10 πάνοπλοι άνδρες των ΕΚΑΜ βρίσκονταν μέσα στα αυτοκίνητα της πομπής στα οποία επέβαιναν οι δυο 42χρονοι.

Το πρωί της Παρασκευής (10/7) η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ανδρών ενώ αναζητείται και μια γυναίκα που έχει ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενη στην τραγωδία που στοίχισε την ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για τα νέα στοιχεία στάθηκε ανώνυμη καταγγελία η οποία έφτασε στις αστυνομικές αρχές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στο οποίο φέρεται να κατανομάζονταν ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης τόσο οι δύο συλληφθέντες όσο και η γυναίκα που σήμερα βρίσκεται εκτός Ελλάδος.

Έτσι, οι αρχές αποφάσισαν την περαιτέρω διερεύνηση των πληροφοριών και έτσι συγκεντρώθηκαν περισσότερα στοιχεία για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως η εμπλοκή τους σε άλλη παλαιότερη δικογραφία που δεν σχετίζεται με τη Marfin.

Αντλώντας στοιχεία από αυτή τη δικογραφία, οι αρχές φαίνεται πως κατέληξαν ότι και οι τρεις έχουν χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν πολύ με εκείνα των δραστών της φονικής επίθεσης, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο νέος κύκλος ερευνών. Επιπλέον αξιοποιήθηκε υλικό που έδωσε η Αντιτρομοκρατική και το οποίο είχε ληφθεί πριν χρόνια από την έρευνα για άλλη υπόθεση.

Έτσι, λοιπόν, μετά από τη διαδικασία που απαιτείται εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης που εκτελέστηκαν -με εφόδους σε Χαλάνδρι, Άνω Λιόσια και Κυψέλη- το πρωί στην Αθήνα με τη σύλληψη των δύο 42χρονων αντρών, που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Αναμένεται, δε, να εκδοθεί και διεθνές ένταλμα για μία 46χρονη γυναίκα και συνεργό τους, που ζει εδώ και 6-7 χρόνια στην Μεγάλη Βρετανία.

Η γυναίκα είχε δευτερεύοντα ρόλο στην επίθεση, ενώ οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο και εμπλοκή στην φονική εμπρηστική επίθεση που παρέμενε επί χρόνια ανεξιχνίαστη.

Τη δικογραφία τη χειρίζεται η 3η τακτική ανακρίτρια.





