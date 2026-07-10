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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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Η Πάτρα στις περιοχές με την υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα

Η Πάτρα στις περιοχές με την υψηλότερη θ...

Δείτε τον χάρτη

Στους 34.7 °C έφτασε η θερμοκρασία την Παρασκευή 10/07 με τη μέγιστη τιμή της να καταγράφεται στο Δίον Πιερίας και στην Αμφιλοχία. 

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες που επίσης παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 °C σε 278 από τους 586 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~47%) ενώ η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν 29.4 °C.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Θερμοκρασία
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