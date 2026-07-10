Θεσσαλονίκη: Αθλήτρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο

Παίκτρια του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη που σκοτώθηκε όταν η μηχανή όπου επέβαινε με τον πατέρα της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, το πρωί της Παρασκευής (10/7) στη Θεσσαλονίκη.

Η νεαρή αθλήτρια συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 11.10 το πρωί, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του δήμου Θεσσαλονίκης στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη.

Αποτέλεσμα ήταν να ανατραπεί το δίκυκλο και να προσκρούσει στο μεταλλικό στηθαίο στην άκρη του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε άμεσα την ανήλικη στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 15χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο 56χρονος πατέρας της τραυματίστηκε ελαφρά.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνά η Τροχαία.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

Η είδηση του θανάτου της 15χρονης έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς η ανήλικη ήταν παίκτρια της δεύτερης ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του «δικεφάλου του βορρά» και είχε ξεχωρίσει με την παρουσία της.

Μάλιστα, οι εμφανίσεις της είχαν οδηγήσει στην προώθησή της στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, αποτελώντας μία από τις ελπίδες του συλλόγου για το μέλλον.

Σε σχετική ανάρτηση στα social media αναφέρονται τα εξής:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία.

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».