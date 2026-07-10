Ψεύτικο προφίλ του Κώστα Πελετίδη στο Facebook - Ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων

Ο Δήμος ενημερώνει ότι ο δήμαρχος δεν διατηρεί προσωπικούς λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καλεί τους πολίτες να αγνοούν το ψεύτικο προφίλ
Ο Δήμος Πατρέων προειδοποιεί τους πολίτες για την ύπαρξη ψεύτικου προφίλ του δημάρχου Κώστα Πελετίδη στο Facebook, το οποίο πραγματοποιεί αναρτήσεις χωρίς καμία σχέση με τον ίδιο.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο κ. Πελετίδης δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό ούτε στο Facebook ούτε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι μοναδικές επίσημες παρουσίες στα ΜΚΔ είναι εκείνες της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάτρας και του Δήμου Πατρέων.
H σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Άγνωστος ή άγνωστοι δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, στο Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=61572035470726) και προβαίνουν σε αναρτήσεις.
Πληροφορούμε τους χρήστες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) και όλους τους πολίτες ότι ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, δεν διατηρεί κανένα προσωπικό λογαριασμό ούτε στο Facebook ούτε σε κάποιο άλλο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης
Τα μόνα προφίλ που υπάρχουν σε αυτά είναι της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάτρας και του Δήμου Πατρέων".
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