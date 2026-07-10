«Come to Olympian Land»: Η Δυτική Ελλάδα καλεί τον κόσμο να ανακαλύψει την Ολυμπιακή Γη

Με κεντρικό μήνυμα «Come to Olympian Land», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λανσάρει το νέο της τουριστικό βίντεο, αναδεικνύοντας τον πλούτο και την πολυμορφία της Ολυμπιακής Γης.

Μέσα από εντυπωσιακές εικόνες και επτά θεματικές ενότητες, η καμπάνια προβάλλει έναν προορισμό που συνδυάζει φυσική ομορφιά, ιστορία, πολιτισμό, γαστρονομία και σύγχρονες εμπειρίες, προσκαλώντας επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να τον γνωρίσουν κάθε εποχή του χρόνου.

H σχετική ανακοίνωη αναφέρει: "Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν είναι απλώς ένας ταξιδιωτικός προορισμός στο χάρτη, είναι ένα ολοζώντανο, πολυδιάστατο ψηφιδωτό εμπειριών. Η "Ολυμπιακή Γη" αποτελεί έναν τόπο όπου ακόμη και οι αντιθέσεις της φύσης δημιουργούν την απόλυτη αρμονία, προσκαλώντας κάθε ταξιδιώτη να ζήσει τη δική του, μοναδική ιστορία, 365 ημέρες τον χρόνο.

Οι ιδιαιτερότητές της αποτυπώνονται στο νέο δυναμικό και εντυπωσιακό διαφημιστικό σποτ για την τουριστική καμπάνια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με κεντρικό μήνυμα "Come to Olympian Land" (Ελάτε στην Ολυμπιακή Γη). Μέσα από γρήγορες, καλαίσθητες εναλλαγές πλάνων και τοπίου, το βίντεο δομείται σε επτά βασικούς θεματικούς πυλώνες που αναδεικνύουν την ποικιλομορφία της περιοχής:

Αγνή Φύση (Pure Nature): Ορεινά τοπία, δάση, λίμνες, καταρράκτες και φαράγγια.

Αρχαία Ιστορία (Ancient History): Αρχαιολογικοί χώροι, αγάλματα, ψηφιδωτά και επιβλητικά κάστρα.

Σύγχρονος Πολιτισμός (Modern Culture): Εντυπωσιακά γκράφιτι, street art και σύγχρονη τέχνη.

Απόλυτη Διασκέδαση (Pure Fun): Νεανική δράση, skateparks, μουσικά φεστιβάλ και camping στο βουνό.

Μοναδική Θάλασσα (Unique Sea): Κρυστάλλινα νερά, απομονωμένες παραλίες, οικογενειακές στιγμές και έντονα water sports (kitesurf, θαλάσσιο σκι).

Πίστη (Faith): Επιβλητικά μοναστήρια χτισμένα σε βράχους και γραφικές εκκλησίες.

Γεύση (Taste): Τοπικά προϊόντα, αμπελώνες, οινογνωσία, φρέσκα θαλασσινά και αυθεντική ελληνική γαστρονομία δίπλα στο κύμα.

Παρακολουθώντας το βίντεο "Come to Olympian Land" εύκολα κανείς βρίσκει τους λόγους που τον «καλούν» να επιλέξει κανείς τη Δυτική Ελλάδα για την επόμενη απόδρασή του.

Η Δυτική Ελλάδα είναι η γη της δράσης, της χαλάρωσης, της πίστης και της γεύσης. Είναι η Ολυμπιακή Γη. Ελάτε να τη ζήσετε".