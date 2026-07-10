Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 11, την Κυριακή 12 και την Δευτέρα 13-7-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΖΩΗ χήρα ΦΩΤ. ΚΟΤΣΩΝΗ

(ΕΤΩΝ 100)

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 11/7/2026 & ώρα 10 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά: Αντώνιος Κοτσώνης, Αλέξανδρος & Ντενίς Κοτσώνη, Νικόλαος & Ερμιόνη Κοτσώνη, Ανδρέας Κοτσώνης

Τα εγγόνια

Τα δισέγγονα

Τα τρισέγγονα

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΩΤΗΡΙΟ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 53)

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 11/7/2026 & ώρα 12 μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Η μητέρα: Βασιλική χήρα Χαρ. Δημητρόπουλου

Η αδελφή: Θεοδώρα Δημητροπούλου

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ.

ΚΑΚΑΦΩΝΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗ

(ΕΤΩΝ 84)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΥΑΝΘΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΛΑΒΓΕΝΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΑΦΩΝΗ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΡΙΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΣΤΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΤΟΜΑΡΑ

ΕΤΩΝ 89

Κηδεύουμε το Σάββατο 11-7-2026 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Σκιαδά Ερυμάνθου.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 4 μ.μ.

Τα παιδιά της: Παναγιώτης Τομαράς, Αθανάσιος και Βασιλική Τομαρά, Αντώνιος Τομαράς, Ανδριάνα και Ιωάννης Σκαρμούτσος, Ευγενία και Ιωάννης Χαντζής, Γεώργιος και Ρόζα Τομαρά.

Η αδελφή της: Αθανασία Μπίτρα

Τα εγγόνια της

Τα ανίψια της

Τα δισέγγονα της

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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