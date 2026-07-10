Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 11, την Κυριακή 12 και την Δευτέρα 13-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΖΩΗ χήρα ΦΩΤ. ΚΟΤΣΩΝΗ
(ΕΤΩΝ 100)
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 11/7/2026 & ώρα 10 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά: Αντώνιος Κοτσώνης, Αλέξανδρος & Ντενίς Κοτσώνη, Νικόλαος & Ερμιόνη Κοτσώνη, Ανδρέας Κοτσώνης
Τα εγγόνια
Τα δισέγγονα
Τα τρισέγγονα
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΩΤΗΡΙΟ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 53)
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 11/7/2026 & ώρα 12 μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Η μητέρα: Βασιλική χήρα Χαρ. Δημητρόπουλου
Η αδελφή: Θεοδώρα Δημητροπούλου
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ.
ΚΑΚΑΦΩΝΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗ
(ΕΤΩΝ 84)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΥΑΝΘΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΛΑΒΓΕΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΑΦΩΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΡΙΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΣΤΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΤΟΜΑΡΑ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε το Σάββατο 11-7-2026 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Σκιαδά Ερυμάνθου.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 4 μ.μ.
Τα παιδιά της: Παναγιώτης Τομαράς, Αθανάσιος και Βασιλική Τομαρά, Αντώνιος Τομαράς, Ανδριάνα και Ιωάννης Σκαρμούτσος, Ευγενία και Ιωάννης Χαντζής, Γεώργιος και Ρόζα Τομαρά.
Η αδελφή της: Αθανασία Μπίτρα
Τα εγγόνια της
Τα ανίψια της
Τα δισέγγονα της
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΧΑΡΙΤΩΝΑ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗ
ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε την Κυριακή 12-7-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Απιδεώνας Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΜΙΧΑΗΛ & ΖΩΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΦΩΤΗΣ, ΒΙΒΙΑΝΝΑ & ΧΑΡΗΣ, ΕΛΕΝΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΛΕΞ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε την Δευτέρα 13- 7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΠΟΝΙΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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