Θεσσαλονίκη: Δίωξη για βασανισμό αδέσποτων σε κτηνίατρο που έκανε παράνομα χειρουργεία

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την εισαγγελέα στον κτηνίατρο που συνελήφθη σε περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη, όταν έπειτα από έλεγχο σε εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του εντοπίστηκε χώρος όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης ζώων.

Εις βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία για βασανισμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς, πράξη που φαίνεται να συνδέεται με τον εντοπισμό επτά σκύλων και τεσσάρων γατιών σε κλουβιά, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας και απομακρύνθηκαν από το σημείο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι στον συγκεκριμένο χώρο εντοπίστηκαν δύο δωμάτια εξοπλισμένα με χειρουργικά τραπέζια, εργαλεία και διάφορα άλλα υλικά, όπου φαίνεται να πραγματοποιούνταν χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο 66χρονος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.