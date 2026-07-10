Αχαΐα: Εθελοντική αιμοδοσία σε Φλόκα και Φαρραί

Ο Σύλλογος Eθελοντών Aιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “O Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει δύο (2) εθελοντικές αιμοδοσίες το σαββατοκύριακο 11 και 12 Ιουλίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα:

Το Σάββατο 11/7/2026, (18.00-21.30) στου Φλόκα, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φλόκα.

Την Κυριακή 12/7/2026 από 9.30 έως 13.30 στο Φαρραί, στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο.

Κάθε σταγόνα αίματος που δίνετε δίνει ελπίδα δίνει αγάπη σώζει ζωές!!

Γίνετε και εσείς Εθελοντές Αιμοδότες και νιώστε τη χαρά της προσφοράς!!

Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε το κόσμο λίγο καλύτερο.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας».