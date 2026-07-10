Ποινική δίωξη στους δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

Με 4 αδικήματα βαρύνονται πλέον οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη του βυτιοφόρου στον Ασπρόπυργο.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα και συγκεκριμένα έκρηξη και εμπρησμός από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για ανθρωπο (κακουργήματα), καθώς και βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας (πλημμελήματα).

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.

Να σημειωθεί πώς ο ανακριτής έχει δικαίωμα να ζητήσει την άσκηση συμπληρωματικών διώξεων σε περίπτωση που κρίνει πως συντρέχουν ποινικές ευθύνες και σε βάρος άλλων προσώπων.

Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι τρεις εγκαυματίες

Υπεράνθρωπες είναι οι προσπάθειες των γιατρών για να κρατήσουν στη ζωή τους τρεις τραυματίες από την φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη (10/7) σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται ένας άνδρας 41 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και αντιμετωπίζεται από την εξειδικευμένη Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων.

Στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου νοσηλεύεται και ένας 54χρονος, με εγκαύματα στο 90% του σώματός του και έντονη υποθερμία. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Ο τρίτος βαριά τραυματισμένος είναι ένας άνδρας 28 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε από το Θριάσιο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Νοσηλεύεται επίσης διασωληνωμένος, με πολλαπλά εγκαύματα σε όλο του το σώμα.