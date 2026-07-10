Πάτρα: Διακοπές νερού τη Δευτέρα 13 Ιουλίου - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η ΔΕΥΑΠ ενημερώνει τους καταναλωτές ότι τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν επείγουσες εργασίες αντικατάστασης και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης σε δύο διαφορετικά σημεία της Πάτρας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν διακοπές στην υδροδότηση.

Συγκεκριμένα, από τις 09:00 έως τις 15:00, λόγω επείγουσας μετατόπισης και αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στις οδούς Πραξιτέλους και Βρυζάκη, αναμένεται πλημμελής έως και πλήρης διακοπή νερού στις οδούς Θουρίας, Ακρωτηρίου, Πραξιτέλους, Βρυζάκη, Ροΐλου, Παχή, Αττάλειας, Κλεισόβης, Αρχελάου, Γ. Χαλεπά και Β. Χαντζή, καθώς και στις κάθετες οδούς της Πραξιτέλους έως τη διασταύρωση Ροΐλου και Θεοτοκοπούλου.

Παράλληλα, από τις 09:00 έως τη 13:00, προγραμματίζονται εργασίες συντήρησης του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή του ΒΙΟ.ΠΑ. και της Μεταμόρφωσης Σωτήρος. Η υδροδότηση θα επηρεαστεί στις περιοχές που περικλείονται από τις οδούς Ακρωτηρίου, Γλαύκου, Άγριου, Κρεστένων, Σαβαλίων και Αμφιλοχίας.

Η ΔΕΥΑΠ επισημαίνει ότι τα συνεργεία θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και η υδροδότηση να αποκατασταθεί πριν από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, καλεί τους κατοίκους των περιοχών που θα επηρεαστούν να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες και ζητά την κατανόησή τους για την προσωρινή ταλαιπωρία