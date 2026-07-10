Άργος: Νέα προθεσμία στους 2 αστυνομικούς για τον τραυματισμό του 20χρονου

Νέα 24ωρη προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 έλαβαν από τις δικαστικές αρχές Ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί, που κατηγορούνται για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου, κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ εκτός από τη δικαστική έρευνα διενεργείται και ένορκη διοικητική εξέταση από την ΕΛ.ΑΣ.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις αναμένεται να ρίξουν φως στο αν επρόκειτο για ευθεία βολή ή για εξοστρακισμό, στοιχεία που θα κρίνουν την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων.

Το κλίμα γύρω από το δικαστικό μέγαρο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με δεκάδες ένστολους συναδέλφους των κατηγορουμένων να συγκεντρώνονται από νωρίς για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Στις 10 σήμερα το πρωί, η μητέρα του 20χρονου προσήλθε στην ανακρίτρια Ναυπλίου και έδωσε κατάθεση ως μάρτυρας.

Εξερχόμενη από το δικαστικό μέγαρο, η πληρεξούσια δικηγόρος της οικογένειας, Μαρία Σφέτσου, προέβη σε σοβαρές δηλώσεις αναφορικά με την υγεία του θύματος και το ιστορικό της υπόθεσης.

«Το παιδί είναι διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση και κάθε 24ωρο είναι εξαιρετικά κρίσιμο για τη ζωή του. Αν ζήσει, εννοείται πως δεν θα είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, θα ζήσει με τεράστιες εγκεφαλικές βλάβες, γιατί είναι μη αναστρέψιμη κατάσταση», τόνισε η κα Σφέτσου.

Η ίδια δήλωσε ότι επιφυλάσσεται να μεταβεί στο Θριάσιο και στο ΚΑΤ για να λάβει τα επίσημα πιστοποιητικά, ώστε να διακριβωθεί ο ακριβής αριθμός των σφαιρών που έχουν βρεθεί στο σώμα και στο κρανίο του.

Η δικηγόρος υποστήριξε ότι ο 20χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει ελαφρά διανοητική αναπηρία, είχε πέσει θύμα αστυνομικής βίας και στο παρελθόν. Όπως εξήγησε, οι παλαιότεροι ισχυρισμοί των αρχών περί κατοχής σιδερογροθιάς αφορούσαν ένα εργαλείο μαγειρικής που βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, για το οποίο διαθέτει και σχετικό φωτογραφικό υλικό.

Σύμφωνα με την κα Σφέτσου, ο νεαρός διέθετε κανονικά άδεια οδήγησης, έχοντας περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις, όμως κατά τη διάρκεια της καταδίωξης πανικοβλήθηκε και «αναβίωσε το τραύμα του παρελθόντος», γεγονός που οδήγησε στη μη φυσιολογική αντίδρασή του.

Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά την πληροφορία της αστυνομίας ότι ο νεαρός κατείχε και πέταξε αεροβόλο όπλο, υπογραμμίζοντας ότι η μητέρα του είναι αθλήτρια σκοποβολής και γνωρίζει με βεβαιότητα ότι το παιδί δεν είχε κανένα όπλο στην κατοχή του.