Φωτιά στις Σέρρες: Απειλούνται επιχειρήσεις και σπίτια

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στις Σέρρες για μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες, με τη φωτιά να καίει σε αγροτοδασική έκταση έξω από την πόλη των Σερρών.

Η φωτιά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες απειλεί επιχειρήσεις και σπίτια έχοντας ήδη κάψει μια αποθήκη ενώ εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση στους κατοίκους της περιοχής της Οινούσσας καλώντας τους να κινηθούν προς το Νέο Σούλι.

Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.