Φωτιά τώρα στην Αγιάσο στη Μυτιλήνη - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Αγιάσο, μετά από μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην άκρη του χωριού, στην περιοχή Κουκουναριά- Απέσος, της Μυτιλήνης.

Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίγονται δέντρα και χόρτα.

Όπως μεταδίδει το stonisi.gr, η φωτιά καίει χόρτα και δέντρα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της και να αποτρέψουν τον κίνδυνο επέκτασης, καθώς η Αγιάσος περιβάλλεται από πυκνή βλάστηση και ο κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς είναι αυξημένος.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγιάσου Λέσβου.

Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς

Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου που εκδηλώθηκε, επιχειρούν 24 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία επιχειρούν για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς.

Επιπλέον, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, η πυρκαγιά βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση από κατοικίες, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και το Σανατόριο Αγιάσου, γεγονός που έχει θέσει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Ήχησε το 112

Παράλληλα, ήχησε και το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές σε κατοικίες ή τραυματισμούς.