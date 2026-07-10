Σισμανόγλειο: Ποινική δίωξη στον ηλικιωμένο που προκάλεσε φωτιά σε θάλαμο

Η φωτιά ξέσπασε σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου στις 04.53 τα ξημερώματα της Πέμπτης
Ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρησμού από πρόθεση καθώς και για διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στον 76χρονο που προκάλεσε φωτιά στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο.
Η φωτιά ξέσπασε σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου στις 04.53 τα ξημερώματα της Πέμπτης.
Ο 76χρονος, νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος για τον εμπρησμό.
Κατά την ανάκρισή του, αρχικά είπε πως δεν γνωρίζει κάτι για την πυρκαγιά. Στη συνέχεια, όμως, άλλαξε στάση και παραδέχθηκε ότι κάπνιζε και έτσι προκλήθηκε η πυρκαγιά.
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