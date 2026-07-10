Αλβανία: Εντοπίστηκαν πάνω από 40.000 αρχεία παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης

Πάνω από 42.000 φωτογραφίες και βίντεο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης εντοπίστηκαν σε αλβανική ιστοσελίδα.

Η ανακάλυψη έγινε από το Εθνικό Κέντρο για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, iSIGURT.al, το οποίο χαρακτηρίζει αυτή την υπόθεση ως μία από τις πιο σοβαρές που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα.

Μόνο τον Ιούνιο, οι ειδικοί του κέντρου ανακάλυψαν 42.624 υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) σε αυτήν την ιστοσελίδα και ανέφεραν αμέσως την υπόθεση στις αστυνομικές αρχές, ζητώντας την αφαίρεση του υλικού από το διαδίκτυο και την έναρξη ερευνών.

Σύμφωνα με το iSIGURT.al, κατά τη διάρκεια των επαληθεύσεων αποδείχθηκε ότι όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο δημοσιεύθηκαν σε ιστοσελίδα με τη διεύθυνση “.AL”. Σύμφωνα με το κέντρο, αυτό δείχνει ότι ακόμη και ιστοσελίδες που είναι εγγεγραμμένες στην Αλβανία χρησιμοποιούνται για τη δημοσίευση και διανομή παράνομου υλικού.

«Το γεγονός ότι πάνω από 42 χιλιάδες υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) που περιείχαν περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών εντοπίστηκαν σε έναν ιστότοπο με domain .AL σε μόλις ένα μήνα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Αυτή η υπόθεση δείχνει ότι η Αλβανία δεν είναι άτρωτη σε αυτές τις μορφές εγκληματικότητας και ότι απαιτούνται πολύ ισχυρότερα μέτρα για την παρακολούθηση του διαδικτύου, τη διερεύνηση των δραστών και την προστασία των παιδιών», δήλωσε ο Altin Hazizaj, Διευθυντής του CRCA Albania.

Σύμφωνα με το CRCA Albania, η υπόθεση υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της παρακολούθησης των ιστότοπων με διεύθυνση «.AL», ταχύτερης συνεργασίας μεταξύ των αρχών, των παρόχων διαδικτύου και των εταιρειών φιλοξενίας, ενίσχυσης των ποινικών ερευνών κατά των δραστών αυτών των πράξεων, καθώς και αύξηση της ευαισθητοποίησης και της αναφοράς από τους πολίτες.

Το iSIGURT.al καλεί τους πολίτες, εάν συναντήσουν υλικό ύποπτο για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, να μην το κατεβάσουν, να το αποθηκεύσουν ή να το διανείμουν, αλλά να το αναφέρουν αμέσως στην πλατφόρμα του.

Σύμφωνα με το κέντρο, κάθε αναφορά βοηθά στην προστασία ενός παιδιού και στη δίωξη των δραστών.