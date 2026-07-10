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Θεσσαλονίκη: Νεκρή 15χρονη έπειτα από σύγκρουση μοτοσικλέτας με απορριμματοφόρο

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 15χρονη έπειτα από σύ...

Η ανήλικη επέβαινε σε μοτοσικλέτα με τον πατέρα της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στο νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς"

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 15χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από τροχαίο στον Περιφερειακό.

Το τροχαίο,  σύμφωνα με το thestival.gr, έγινε γύρω στις 12:00 όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη.

 Η 15χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, άφησε την τελευταία της πνοή.

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#tags Θεσσαλονίκη Τροχαίο Δυστύχημα
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