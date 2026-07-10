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Οι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 11, 12 Ιουλίου

Οι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύρ...

Από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:

Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:

Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Ζαφειροπούλου Χρυσή
Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6939243304

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ:

Γιακουμάκης Σάββας 
Θεσσαλονίκης 35,3ος Όροφος, 26441, Πάτρα
Τηλέφωνο:2614022771, 6973429183

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:

Χαλίμου Ιωάννα  (μόνο Σάββατο)
Θεσσαλονίκης 35, 26441, Πάτρα
Τηλέφωνο: 6932109266

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#tags Εφημερεύοντες Ιατροί
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Εφημερεύοντες Ιατροί
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