Θεσσαλονίκη: “Κεφάλι, αυχένας και ώμοι ήταν έξω από το παράθυρο” - Τι λέει η Ryanair για το ατύχημα

Συγκλονίζει η μαρτυρία επιβάτιδας που βρισκόταν στην “πτήση θρίλερ” της Ryanair από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο, κατά τη διάρκεια της οποίας έσπασε παράθυρο καμπίνας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 61χρονος επιβάτης..

Σύμφωνα με όσα δήλωσε επιβάτιδα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5, ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο “ρουφήχτηκε” προς τα έξω, με το σώμα του να βρίσκεται σχεδόν μέχρι τους ώμους εκτός του αεροπλάνου.

“Επιβάτες που κάθονταν δίπλα του τον τραβούσαν”, ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που επικράτησαν μέσα στην καμπίνα

“Κεφάλι, αυχένας και ώμοι ήταν έξω από το παράθυρο”

“Το αεροσκάφος απογειώθηκε 5:55 για το Μόναχο, και περίπου σε μία ώρα, που οι περισσότεροι κοιμόντουσαν, ακούστηκε ένας θόρυβος, εγώ θα πω σαν να έσκασε λάστιχο, δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς, αλλά πολύ έντονα. Καταλάβαμε κατευθείαν ότι υπήρξε αποσυμπίεση γιατί χάσαμε έδαφος. Είναι αυτό που δείχνουν στα σίριαλ της τηλεόρασης, και εμείς το ζούσαμε εκείνη τη στιγμή. Ουρλιαχτά, τσιρίδες. φωνές”, περιέγραψε αρχικά.

“Είδαμε δραστηριότητα εκεί μπροστά σε εμάς, 5-6 άτομα, δεν καταλάβαμε τι έγινε, εγώ νόμιζα ότι άνοιξε κάποιος κατά λάθος από χαζομάρα την πόρτα κινδύνου. Τελικά ήταν το παράθυρο. Κάποιες κοπελιές που ήταν παραδίπλα από τον Σέρβο τον επιβάτη, τον αρπάξανε, ευτυχώς δεν είχε βγάλει ζώνη, είχε περάσει σχεδόν με τους ώμους μέσα από το παράθυρο ο άνθρωπος. Το κεφάλι όλο, αυχένας και ώμοι ήταν απέξω από το παράθυρο. Τον τραβούσαν οι κοπελιές που ήταν από δίπλα”, πρόσθεσε.

“Οι κοπέλες αεροσυνοδοί τα χάσανε τελείως δεν μπορούσανε ούτε Αγγλικά, ούτε Ελληνικά να μιλήσουν, είχαν σαστίσει. Ενας πανικός απίστευτος. καταλάβαμε ότι κατέβηκε σε πόδια το αεροσκάφος. Ήμουν 4-5 θέσεις πριν το τέλος του αεροσκάφους και αυτό έγινε 2-3 θέσεις πίσω από τη μέση του αεροσκάφος. Αυτό συνέβη στη δεξιά πλευρά του αεροσκάφους. Δέσαμε ζώνες και φορέσαμε μάσκες κατευθείαν” συνέχισε και κατέληξε,

“Για μεγάλο διάστημα αισθανόμασταν ότι δεν υπήρχε ενημέρωση, τα είχαν χάσει δεν ξέραν τι συνέβαινε. Σηκώθηκαν δύο τρεις γιατροί και προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον άνθρωπο, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του, αυτό ήταν το θετικό. Καταλάβαμε ότι έκανε ελιγμούς το αεροσκάφος για να επιστρέψει προς τα πίσω στη Θεσσαλονίκη”.

Τι συνέβη

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πρωινή πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο, όταν κατά τη διάρκεια της πτήσης σημειώθηκε θραύση σε παράθυρο του αεροσκάφους, προκαλώντας συναγερμό μεταξύ επιβατών και πληρώματος.

Λίγο μετά την απογείωση ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και στη συνέχεια σημειώθηκε αποσυμπίεση της καμπίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου, ενώ επιβάτες προσπάθησαν να συγκρατήσουν τον άνδρα που καθόταν δίπλα στο σημείο όπου προκλήθηκε η θραύση.