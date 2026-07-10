Αγωγή της Όλγας Δάλλα κατά της Πλεύσης Ελευθερίας για τον αποκλεισμό της από τη βουλευτική έδρα

Αγωγή κατά της Πλεύσης Ελευθερίας κατέθεσε η Όλγα Δάλλα, η οποία είχε εκλεγεί πρώτη σε σταυρούς με το κόμμα, αλλά στη συνέχεια αντικαταστάθηκε, ώστε να εισέλθει στη Βουλή ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρείας που ανέλαβε τη νομική εκπροσώπησή της, η αγωγή κατατέθηκε στις 10 Ιουλίου 2026 και στρέφεται κατά του κόμματος, με αντικείμενο την καταβολή αποζημίωσης λόγω προσβολής της προσωπικότητάς της.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κ. Δάλλα, παρά το γεγονός ότι συγκέντρωσε 6.168 σταυρούς προτίμησης, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των υποψηφίων της Πλεύσης Ελευθερίας στον Β3' Τομέα Νοτίου Αθηνών και τη δεύτερη θέση πανελλαδικά, δεν τοποθετήθηκε στην πρώτη θέση της εκλογικής λίστας του κόμματος κατά τις επαναληπτικές εκλογές του 2023.

Αντίθετα, όπως υποστηρίζει, τοποθετήθηκε στην τρίτη θέση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μην καταλάβει τη βουλευτική έδρα. Την έδρα κατέλαβε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Κατά την αγωγή, ο αποκλεισμός της από τη θέση που, όπως υποστηρίζει, δικαιούνταν με βάση το αποτέλεσμα της σταυροδοσίας συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς της.

Η κ. Δάλλα ζητεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που θεωρεί ότι υπέστη, καθώς και την καταβολή της βασικής βουλευτικής αποζημίωσης για το διάστημα των τεσσάρων ετών, υποστηρίζοντας ότι απώλεσε τα σχετικά εισοδήματα εξαιτίας της συμπεριφοράς που αποδίδει στο κόμμα. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση των πληρεξουσίων της, «Η απάντηση θα δοθεί από την Δικαιοσύνη».

Η ανακοίνωση των δικηγόρων της

«Η Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «Ε.Σ. ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και με διακριτικό τίτλο «ESM LAW FIRM» ανέλαβε την 1-7-2026 την νομική εκπροσώπηση της – κατά τις Εθνικές εκλογές του έτους 2023 - υποψήφιας βουλευτού του Πολιτικού Κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας», κας Όλγας Δάλλα.

Σήμερα, 10-7-2026, η άνω εντολέας μας κατέθεσε αγωγή κατά του άνω Πολιτικού Κόμματος, με αντικείμενο την καταβολή αποζημίωσης λόγω της προσβολής προσωπικότητας που υπέστη η ανωτέρω εκ του παραγκωνισμού αυτής κατά τις επαναληπτικές εκλογές του ιδίου έτους, αφού, ενώ συγκέντρωσε, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικών, 6.168 σταυρούς προτίμησης, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ όλων των υποψηφίων του άνω Πολιτικού Κόμματος στον Β3' Τομέα Νοτίου Αθηνών και την δεύτερη θέση πανελλαδικά, εντούτοις, ΔΕΝ τοποθετήθηκε στην εκλογική λίστα του άνω Πολιτικού Κόμματος στην αναλογούσα δικαίως στην ίδια 1η θέση, αλλά στην 3η θέση, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από την κατάληψη της βουλευτικής έδρας, την οποία κατέλαβε άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν έτυχε της λαϊκής βούλησης να εκλεγεί βουλευτής κατά τις Εθνικές Εκλογές του Μαΐου 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σταυροφορίας.

Σύμφωνα με τους αγωγικούς ισχυρισμούς της άνω εντολέως μας, ο αποκλεισμός αυτής από την εκλογική λίστα του άνω Πολιτικού Κόμματος, προσέβαλλε την προσωπικότητα της και διά της αγωγής αυτής αιτείται την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης της, ως και την καταβολή της βασικής βουλευτικής αποζημίωσης από το άνω Πολιτικό Κόμμα για το χρονικό διάστημα των 4 ετών αφού απώλεσε την βουλευτική αποζημίωση συνεπεία της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς του εναγομένου Πολιτικού Κόμματος σε βάρος της. Η απάντηση θα δοθεί από την Δικαιοσύνη».