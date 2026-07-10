Εγνατία Οδός: Ανάποδα κινούνταν τρία αυτοκίνητα - Το βίντεο που κατέγραψε οδηγός φορτηγού

Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα στην Εγνατία Οδό, όταν οδηγός φορτηγού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το τελωνείο των Κήπων αντίκρισε μπροστά του τρία αυτοκίνητα να κινούνται ανάποδα και να έρχονται κατά πάνω του.

Σε βίντεο, που καταγράφηκε από κάμερες, φαίνονται τρία οχήματα να κινούνται με ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την καταγραφή των πινακίδων, πρόκειται για δύο οχήματα με τουρκικές και ένα με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το e-evros.gr, η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση οχημάτων που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα στην περιοχή του Έβρου προκαλεί πλέον έντονη ανησυχία και εύλογα ερωτήματα στην τοπική κοινωνία και τους χρήστες του οδικού δικτύου.