Κεφαλονιά: Βίντεο από την πτώση βράχων στην παραλία Μύρτος

Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς όταν σημειώθηκε κατολίσθηση σε απόκρημνο τμήμα της πλαγιάς
Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, όταν σημειώθηκε κατολίσθηση σε απόκρημνο τμήμα της πλαγιάς που βρίσκεται πάνω από την ακτή.
Όπως καταγράφεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης του TikTok @tinabest2005, μεγάλοι βράχοι και χώμα αποκολλήθηκαν από το πρανές, καταλήγοντας στην παραλία και σηκώνοντας σύννεφο σκόνης.
Οι λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο δεν φάνηκαν να τρομοκρατούνται, άλλωστε υπάρχει και ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα στο σημείο.
Δείτε το βίντεο:
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