Θεσσαλονίκη: Δίπλα στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα το κρησφύγετο των συλληφθέντων

Μία ανάσα από το σπίτι της Βάγιας Νέστορα βρισκόταν το «κρησφύγετο» του 29χρονου και της 26χρονης που συνελήφθησαν την Παρασκευή σε Χανιά και Θεσσαλονίκη, για τη δολοφονική επίθεση που συγκλόνισε τη χώρα.

Ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ήταν ο τρίτος άνδρας που συνελήφθη και ο οποίος είχε υποστηρικτικό ρόλο, καθώς στο σπίτι του κατέφυγαν οι δύο φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής 10 Παντού του OPEN, η 26χρονη και ο 29χρονος είχαν πάει στο συγκεκριμένο διαμέρισμα που είναι πολύ κοντά στην πολυκατοικία όπου διέμενε η Βάγια Νέστορα, από το προηγούμενο βράδυ. Το πρωί έκαναν κατόπτευση του χώρου-στόχου, επέστρεψαν στο ορμητήριό τους και το βράδυ της επίθεσης βγήκαν από το κρησφύγετο και πήγαν πεζή στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα προκειμένου να τοποθετήσουν τον μηχανισμό. Στη συνέχεια, φέρεται να επέστρεψαν, πάλι περπατώντας, στο κρησφύγετο και την επόμενη μέρα, άλλαξαν ρούχα και έφυγαν, προσπαθώντας να εξαφανιστούν.

Καταγεγραμμένες οι κινήσεις τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στη δικογραφία υπάρχουν εικόνες από τη διαδρομή που ακολούθησαν αμέσως μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού, αλλά και στοιχεία που έχουν να κάνουν και με τις προπαρασκευαστικές ενέργειες των φερόμενων ως δραστών. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής κάνουν λόγο για πολύ καλά δεμένη δικογραφία, ενώ μιλούν για αρκετά λάθη που έκαναν οι φερόμενοι ως δράστες, τα οποία τους πρόδωσαν.

Δύο ομάδες

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι τρεις συλληφθέντες εμπλέκονται αποκλειστικά στην επίθεση κατά της οικίας της οικογένειας Νέστορα. Φαίνεται δηλαδή πως υπήρχαν δύο διαφορετικές ομάδες που έδρασαν όμως σαν «συγκοινωνούντα δοχεία». Αυτό σημαίνει ότι οι δύο άλλες εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ, αποδίδονται προς το παρόν κατά αγνώστων στη δικογραφία, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πραγματοποιήθηκαν από άλλα άτομα.

Ωστόσο, αστυνομικές πηγές εκφράζουν την αισιοδοξία ότι τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων, αλλά και βιντεοληπτικό υλικό, θα οδηγήσουν τις Αρχές στα ίχνη και εκείνων που τοποθέτησαν τους άλλους δύο μηχανισμούς. Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε τώρα στις συλλήψεις των τριών, χωρίς να περιμένει την πλήρη ταυτοποίηση των υπολοίπων εμπλεκομένων, καθώς υπήρχε φόβος ότι θα διέφευγαν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Το ποινικό παρελθόν των συλληφθέντων

Οι δύο συλληφθέντες που κατά τις αρχές συμμετείχαν στο επιχειρησιακό σκέλος της δολοφονικής επίθεσης, μια 26χρονη και ένας 29χρονος, είναι γνωστοί στις Αρχές για την έντονη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η 26χρονη, η οποία είναι από την Αθήνα και διέμενε στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε στα Χανιά, όπου φέρεται να είχε καταφύγει για να κρυφτεί. Το 2022 είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης ως μέλος της οργάνωσης «Αναρχική Δράση», που κατηγορείται για 28 ενέργειες στη Θεσσαλονίκη και της οποίας αρχηγός είναι ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του αντιεξουσιαστικού χώρου, σύμφωνα με την εκπομπή “10 Παντού”.

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ο 29χρονος συνεργός της, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, έχοντας προσαχθεί το 2015 αλλά και μέσα στο 2026. Ήταν πολύ γνωστός στον αναρχικό χώρο, συμμετέχοντας και στο συμβούλιο αναρχικών.

Μία ακόμη προσαγωγή

Μετά τις τρεις πρώτες συλλήψεις, έγινε και μια προσαγωγή από σπίτι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ στελέχη της Αντιτρομοκρατικής βγαίνοντας από την οικία είχαν στα χέρια τους και φακέλους με στοιχεία που συνέλεξαν από το εν λόγω σπίτι.



Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας συνεχίζονται σε χώρους και οικήματα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, καθώς οι αρχές αναζητούν κι άλλα άτομα που μπορεί να συνεργάζονται με τους συλληφθέντες.

Στο επίκεντρο των ερευνών της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον τόπο της δολοφονικής επίθεσης, τα οποία θεωρούνται κομβικά για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα πρόσωπα που έχουν καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας της γύρω περιοχής.