Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συνάντηση με τον Κωστή Χατζηδάκη

"Εφ’ όλης της ύλης συνάντηση εργασίας με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, πραγματοποίησε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών της με στελέχη της Κυβέρνησης για την προώθηση ζητημάτων που αφορούν στην Αχαΐα", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η βουλευτής η οποία συνεχίζει ως εξής:

"Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις κυβερνητικές προτεραιότητες για το νομό, με έμφαση στις νέες δράσεις, στα έργα υποδομής, στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και στις πολιτικές για την αντιμετώπιση της εθνικής πρόκλησης του δημογραφικού.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά το σταθερό ενδιαφέρον του κ. Χατζηδάκη για την Αχαΐα, τόσο από τη θέση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης όσο και από εκείνη του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, σε απόλυτη συνέπεια με τη διαχρονική αντίληψη της παράταξης -την οποία ο ίδιος υπηρετεί αδιάλειπτα- για ισόρροπη Περιφερειακή ανάπτυξη και στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου δήλωσε μετά τη συνάντηση:

«Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εφαρμόζει από το 2019, με προσήλωση και θεσμική συνέχεια, έναν συνεκτικό σχεδιασμό που αλλάζει την εικόνα της χώρας, με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ισχυρή Περιφέρεια και στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για όλους τους πολίτες.

Η πρόοδος αποκτά πραγματικό νόημα όταν μεταφράζεται σε νέες επενδύσεις, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, σταθερή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας. Η Αχαΐα ακολουθεί αυτή την πορεία, καταγράφοντας θετικά αποτελέσματα -τόσο στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων όσο και στη μείωση τη ανεργίας- τα οποία επιβεβαιώνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι πολιτικές που εφαρμόζονται αποδίδουν.

Παράλληλα, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα παραμένει διαρκής προτεραιότητα. Οι έγκαιρες πληρωμές και αποζημιώσεις, η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προώθηση των αναγκαίων αρδευτικών έργων και οι παρεμβάσεις απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης ενισχύουν την παραγωγή και στηρίζουν τους ανθρώπους της υπαίθρου.

Η ανάπτυξη όμως πρέπει να φτάνει παντού. Ένα σύγχρονο κράτος σημαίνει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες υγείας, ποιοτικότερη δημόσια παιδεία, ασφαλείς μετακινήσεις και σύγχρονες υποδομές, ώστε κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του, να έχει ίσες ευκαιρίες και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Παράλληλα, το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας. Η απάντηση βρίσκεται στη δημιουργία των δυνατοτήτων ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους, να εργάζονται, να δημιουργούν οικογένεια και να σχεδιάζουν το μέλλον τους με ασφάλεια. Να έχουν όσα οι περισσότεροι πολίτες στα μεγάλα αστικά κέντρα θεωρούν αυτονόητα. Αυτός είναι ο πυρήνας της πολιτικής για μια ισχυρή Περιφέρεια και μια Ελλάδα που αναπτύσσεται με συνοχή, ισορροπία και προοπτική.

Η Αχαΐα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστήσει στη νέα αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Με σχέδιο, συνέπεια και διαρκή συνεργασία, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ώστε κάθε περιοχή του νομού να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της και κάθε πολίτης να βλέπει έμπρακτα τα αποτελέσματα αυτής της διαρκούς προσπάθειας»".