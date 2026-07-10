ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Eκεδήλωση στη Μτόπολη

Εκδήλωση στη Μιτόπολη Δυτικής Αχαΐας πραγματοποίησε χθες η ΝΕ Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Χθες το βράδυ βρεθήκαμε στην Μιτοπολη στην ενότητα Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσής ήταν η Μαρινικη Θεοδώρου (αναπληρώτρια Τομέα Οικονομικών) & ο Παναγιώτης Δημόπουλος (Τομεάρχης Περιβάλλοντος).

Συζητήσαμε με τους κατοίκους της Μιτόπολης για την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα, για την απαξίωση του αγροτικού κόσμου, για την ερήμωση της υπαίθρου και το μεγάλο ζήτημα του Δημογραφικού.

Το ΠΑΣΟΚ προσβλέπει σε μια άλλη Ελλάδα με περιφερειακή ανάπτυξη και στήριξη του αγρότη, του κτηνοτρόφου και των ανθρώπων που επιλέγουν να μένουν στην ύπαιθρο και στην επαρχία. Ευχαριστούμε θερμά όσους έδωσαν το παρόν στο κάλεσμα της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πασοκ Αχαΐας.