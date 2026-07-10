The Dolli: Ψηφίστηκε No1 City Hotel στην Αθήνα και όχι μόνο

Οι διεθνείς διακρίσεις διαδέχονται η μια την άλλη για το ξενοδοχείο του ιστορικού κέντρου κάτω από την Ακρόπολη

Ενταγμένο στα 100 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου, 5ο στην Ευρώπη και 1ο στην Αθήνα το The Dolli, σύμφωνα τα Travel + Leisure World’s Best Awards 2026. Στο ιστορικό διατηρητέο της Πλάκας, το ονομαστό hôtel-maison του Ομίλου Grecotel δεν προλαβαίνει να συλλέγει διακρίσεις. Το τελευταίο επίτευγμα ως κορυφαίο στο ανταγωνιστικό τοπίο της πρωτεύουσας με συνολική βαθμολογία 98.00/100.00, αποτελεί επίδοση μοναδική. Είναι η υψηλότερη στη χώρα μας σύμφωνα με το πολύ απαιτητικό κοινό της Αμερικής.

Θυμίζουμε πως ανακαινίστηκε το 2023 μετά από 7 χρόνια εργασιών, όπως το οραματίστηκε εσωτερικά η διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου Grecotel, Μαρί Δασκαλαντωνάκη. Σήμερα, η αρχιτεκτονική μεγαλοπρέπεια του Κριεζή αναδεικνύεται μέσα από 46 δωμάτια, σουίτες, apartments και pieds-à-terre, το καθένα με τη δική του ταυτότητα. Λειτουργεί rooftop restaurant με εμβληματική infinity pool, που «βλέπει» στον Παρθενώνα. «Η ανάδειξη του The Dolli ως No1 City Hotel in Athens από τους αναγνώστες του Travel + Leisure είναι μια εξαιρετικά συγκινητική τιμή, ακριβώς επειδή προέρχεται από τους επισκέπτες μας» δήλωσε η κα Δασκαλαντωνάκη. «Από την πρώτη στιγμή, στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα Hotel to Live, έναν τόπο με ψυχή, χαρακτήρα και αυθεντική αίσθηση φιλοξενίας, που να συνδέει τον επισκέπτη με την Αθήνα με τρόπο ουσιαστικό και προσωπικό. Αυτή η διάκριση έχει ιδιαίτερη αξία για εμάς, γιατί δείχνει ότι οι επισκέπτες αναγνωρίζουν την αγάπη, τη φροντίδα και την προσοχή που έχουμε αφιερώσει σε κάθε λεπτομέρεια του The Dolli. Γι’ αυτό είμαστε βαθιά ευγνώμονες».